Quest'anno il Grande Fratello Vip è decisamente molto movimentato, tra accuse, provvedimenti, litigi e possibili storie d'amore. La scorsa puntata Carlotta Maggiorana ha abbandonato la casa più spiata d'Italia a causa del suo malessere interiore. La miss ha iniziato ad accusare attacchi di panico e non riusciva più a stare dentro il programma senza poter vedere la sua famiglia. Il suo abbandono è stato inaspettato, ma potrebbe esserci un altro concorrente a voler uscire dalla casa. Stiamo parlando di Andrea Montovoli, che sembra avere un importante segreto fuori dal GF Vip.

Andrea Montovoli vuole abbandonare il GF Vip

Durante la notte Andrea Montovoli ha aperto il suo cuore all'amico Paolo Ciavarro, spiegandogli per quale motivo in questo periodo si sente così triste e sofferente. L'attore ha spiegato di essere andato in confessionale e di aver parlato di una cosa che non riusciva ad affrontare da ben 17 anni. Pur non avendo specificato di cosa si tratta, l'uomo ha spiegato che prima di entrare si era ripromesso di tirare fuori questa cosa. Aveva detto a se stesso che se solo fosse riuscito ad affrontare questo segreto, allora avrebbe vinto.

Ora che è riuscito a farlo, Andrea è consapevole che presto tutti sapranno quello che ha detto e che nasconde, per questo ha detto che potrebbe decidere di abbandonare il gioco. L'attore è sembrato particolarmente convinto delle sue parole e Paolo Ciavarro, completamente spiazzato dal suo discorso, ha cercato di farsi spiegare meglio cosa intende.

Il segreto di Andrea Montovoli

Andrea Montovoli ha spiegato all'amico che al momento non può rivelare nulla, ma che sicuramente quando sentirà di farlo gli spiegherà tutto.

L'attore è rimasto molto sul vago, senza dare ulteriori dettagli su questo misterioso segreto. Ne ha, però, parlato in confessionale per cui sicuramente presto riusciremo a capire che cosa è accaduto realmente. Montovoli ha spiegato di non essere andato al Grande Fratello Vip per vincere, ma evidentemente doveva davvero fare i conti con se stesso. Ciò che nasconde l'attore dev'essere molto importante e serio, tanto che sembra essere davvero convinto di voler abbandonare il programma televisivo.

Paolo Ciavarro è sicuro che la rivelazione fatta dal concorrente in confessionale gli ha consentito di fare un grande passo avanti a livello personale, per cui è molto felice per lui. Montovoli si è mostrato molto provato da quanto accaduto e la sua intenzione di lasciare la Casa sembra molto seria. Probabilmente gli altri concorrenti lo convinceranno a rimanere nel programma e affrontare tutti i suoi mostri come ha iniziato a fare.