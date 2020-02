Una foto 'galeotta' del fidanzato, Pietro Delle Piane, con Fiore Argento ha fatto perdere le staffe ad Antonella Elia nel corso della nona puntata del GF Vip. Alfonso Signorini ha mostrato in anteprima lo scatto pubblicato sul nuovo numero de il settimanale Nuovo.

Prima di confrontarsi con la vulcanica show girl, il conduttore televisivo ha chiesto ‘aiuto’ ad Adriana Volpe che, dopo essere stata relazionata sul gossip, ha avuto il compito di comunicare la notizia all’ex ragazza di Non è la Rai. “Il tuo fidanzato è stato paparazzato con una bionda.

Non ho visto nulla di particolare, tranne una foto in cui camminavano e le loro mani si toccavano” - ha riferito l’ex modella.

In seguito la Elia ha chiesto di vedere le foto pubblicate dal periodico e quando ha scoperto che il fidanzato aveva incontrato l’ex è andata su tutte le furie: “Questa me la paga, mi ha detto che non la vedeva da tempo ed, inoltre, mi ha sempre criticato per il rapporto che avevo con il mio ex” - ha spiegato la torinese.

La quale poi ha aggiunto: “Perché l’ha incontrata proprio adesso che sono nella casa del Grande Fratello Vip?”

Pietro Delle Piane 'paparazzato' con l'ex, Antonella Elia perde le staffe

Un gossip legato al fidanzato ha mandato in tilt Antonella Elia nel corso della puntata del 3 febbraio del Grande Fratello Vip.

Pietro Delle Piane è stato immortalato dal settimanale Nuovo con una bionda che la show girl e Adriana Volpe avevano inizialmente scambiato per Eleonora Giorgi, madre di Paolo Ciavarro.

Alfonso Signorini ha chiarito che si trattava invece di Fiore Argento, l’ex fidanzata del compagno della Elia. La notizia non ha lasciato indifferente la cinquantaseienne che, nel vedere le foto, è rimasta particolarmente colpita dagli sguardi lanciati da Delle Piane verso la sorella di Asia Argento: “Conosco quello sguardo” - ha affermato Elia, lasciando intendere che l’uomo possa provare ancora qualcosa per quella donna che pensava non frequentasse più.

La show girl si sfoga con i coinquilini: 'Sono gelosa delle sue ex'

Adriana Volpe ha tentato di tranquillizzare la coinquilina che è sembrata determinata a far pagare al fidanzato l’incontro galeotto con l’ex: “Ora mi fidanzo con Aristide” - ha ironicamente affermato Antonella Elia, prima confrontarsi con Pago e Serena Enardu durante la cena al termine della puntata: "Spero che l'abbia vista per lavoro, c'è qualcosa che non va" - ha riferito la show girl, manifestando la sua preoccupazione e sottolineando che per lei è stato sgradevole vedere Pietro in compagnia di Fiore Argento.

"Da mesi non la vede e la va ad incontrare casualmente ora che sto nella casa?

Andrà dalla d'Urso? Di sicuro se c'è una cosa di cui sono gelosa è le sue ex" - ha chiosato un Elia, visibilmente infastidita.