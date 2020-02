Tempi duri per Antonella Elia all'interno della casa del Grande Fratello Vip, dove nelle ultime ore è stata protagonista di una rissa con Valeria Marini. Tra le due donne, l'antipatia è reciproca, a tal punto che la Elia, è arrivata a spintonare la show girl sarda, rea di averle sventolato in faccia un crocifisso. Solo l'intervento degli altri coinquilini ha evitato il peggio, ma i nervi tra le due gieffine sono sempre più tesi. Antonella non ha chiesto scusa alla sua 'rivale' e sembra non avere nessuna intenzione di farlo, così come si evince dallo sfogo avuto con Adriana Volpe.

Antonella Elia non ha intenzione di chiedere scusa a Valeria Marini per la spinta al Gf Vip

Animi accesi nella casa del Gf Vip dove Antonella Elia e Valeria Marini proprio non si sopportano. Le due, qualche giorno fa, sono addirittura arrivate alle mani, con l'ex stellina di Non è la Rai che è arrivata a dare uno spintone alla Marini. Furiosa la reazione di quest'ultima, che ne ha chiesto la squalifica. In attesa di scoprire se e quali provvedimenti adotterà la produzione del Gf Vip, la Elia si è sfogata con Adriana Volpe, la quale ha cercato di far ragionare la sua compagna di avventura su quanto accaduto.

Da quanto si apprende, pare che Antonella non abbia nessuna intenzione di chiedere scusa alla show girl sarda per il deprecabile gesto, ma non solo.

Gf Vip, la Elia si sfoga con Adriana: 'Non mene frega niente di trovare un'armonia qui dentro'

Dalle parole di Antonella, sembra che la piemontese non voglia nemmeno sforzarsi di trovare un'armonia con gli altri concorrenti. Nonostante la Volpe abbia cercato di farle capire come sia meglio per tutti trovare un punto di incontro, Antonella ha ribadito che per il momento ha intenzione di 'sopravvivere' fino al momento in cui uscirà dalla casa di Cinecittà.

'Non me ne frega niente di trovare un'armonia qui dentro' ha sbottato la gieffina, ferma più che mai sulle sue posizioni e decisa ad andare avanti per la sua strada.

Antonella non vuole più saperne di Valeria e di Fernanda al Gf Vip

'Non posso e non voglio tornare indietro' ha detto Antonella ad Adriana, la quale non sembra essere riuscita a convincere la sua compagna a fare un passo indietro. Antonella infatti, ha dichiarato a chiare lettere, di non voler più parlare né con Valeria né tanto meno con Fernanda Lessa.

La coabitazione quindi, si fa sempre più dura e rischia di spaccare la Casa. Non è la prima volta che la Elia alza i toni e mette zizzania tra i concorrenti, come nell'occasione delle false accuse a Patrick, poi smentite dai filmati del Grande Fratello. Solo con la diretta di lunedì 2 marzo, si scoprirà se il Gf Vip prenderà provvedimenti su quanto avvenuto o se almeno, arriveranno le scuse da parte di Antonella Elia.