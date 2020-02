Stanno facendo molto discutere le parole che Clizia Incorvaia ha usato per apostrofare Andrea Denver dopo una lite al GF Vip. Mentre tutto il web parla del termine "Buscetta" che la concorrente del reality ha rivolto al compagno d'avventura, è stato diffuso un video nel quale si sentono alcuni autori stigmatizzare questo comportamento con parole decise.

La lite tra Clizia e Denver dopo la puntata del GF Vip

Clizia Incorvaia è sulla bocca di tutti dalla tarda serata di ieri, ovvero da quando è terminata la messa in onda dell'ultima puntata del GF Vip.

La ragazza, infatti, si è resa protagonista di varie liti notturne sia con Andrea Denver (che l'ha nominata) che con Paolo Ciavarro.

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 22 febbraio, la siciliana si è lasciata andare a parole fortemente denigratorie nei confronti del modello che stava cercando un chiarimento con lei in piscina.

"Tu sei un pentito, un traditore. Sei un Buscetta e io con quelli come te non parlo", ha tuonato l'ex moglie di Francesco Sarcina poche ore fa in diretta su Mediaset Extra.

Il fatto che la giovane abbia paragonato il coinquilino al boss mafioso Tommaso Buscetta che ha collaborato con la giustizia dopo aver fatto parte di Cosa Nostra, ha fatto infuriare parecchi perché è come se fosse passato il messaggio che chi cambia idea e "volta le spalle" a qualcuno è da isolare e considerare un traditore.

Il commento degli autori del GF Vip alle parole di Clizia

Mentre nella Casa del GF Vip proseguono le discussioni e i confronti su quello che è accaduto ieri sera in diretta Tv, sul web comincia ad impazzare un filmato nel quale si sentono alcuni autori del reality commentare le frasi denigratorie che Clizia ha rivolto a Denver poche ore prima in piscina.

Inconsapevoli di avere ancora i microfoni accesi, un uomo e una donna della produzione si sono lasciati andare alle seguenti riflessioni: "Buscetta, e insomma.

Buscetta è una roba brutta brutta eh. Come ca.. le è venuto in mente non lo so".

"Anzi io so come le è venuto in mente: per loro Buscetta è un uomo di m...", ha concluso il membro della redazione prima che la regia staccasse l'inquadratura provando a spostare l'attenzione dei telespettatori altrove.

Chiesta la squalifica di Clizia nella prossima puntata del GF Vip

Le offese che la Incorvaia ha rivolto a Denver nella Casa del GF Vip 4, hanno scatenato la furiosa reazioni della maggior parte dei fan del reality: sono in tantissimi, infatti, ora a chiedere che siano presi dei seri provvedimenti nei confronti della concorrente che ha osato paragonare il suo compagno d'avventura ad un boss mafioso soltanto perché la sera prima l'ha nominata.

La scelta di Andrea di votare per Clizia nelle nomination che ci sono state il 21 febbraio, ha fatto arrabbiare moltissimo la diretta interessata, che si è sentita tradita da una persona con la quale aveva stretto un fortissimo rapporto sin dall'inizio della trasmissione.

La siciliana, inoltre, ha ripetuto più volte che il modello è un uomo senza gli attribuiti perché ha preferito mettere a rischio lei e non qualcuno altro della Casa con il quale non è mai andato d'accordo.

Quello che l'ex moglie di Francesco Sarcina non sa, è che il televoto che la vede sfidarsi con Paola Di Benedetto, Antonella Elia e Andrea Montovoli non è eliminatorio: lunedì prossimo, infatti, nessun inquilino lascerà il gioco ma il meno votato dal pubblico sarà il primo candidato alla nuova nomination.

Non si sa, però, se Clizia potrà partecipare a questo meccanismo perché gli autori potrebbero decidere di prendere seriamente in considerazione la richiesta della gente di squalificare la ragazza per quello che ha detto su Denver in preda alla rabbia: in migliaia, infatti considerano le parole della Incorvaia gravi tanto quanto una bestemmia, che al GF Vip è sempre stata punita con l'espulsione immediata.