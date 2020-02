Durante la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 4, Paolo Ciavarro ha ricevuto una sorpresa: sono entrati nella casa più spiata d'Italia suo padre Massimo Ciavarro e sua madre Eleonora Giorgi. Sebbene il 25enne sia rimasto felice per l'incontro, allo stesso modo ha espresso la sua delusione per le dichiarazioni rilasciate dall'attrice in merito alla liaison con Clizia Incorvaia. A causa delle parole del figlio, la scorsa notte la Giorgi si è lasciata andare ad un amaro sfogo su Instagram.

In settimana Eleonora Giorgi, attraverso il settimanale Chi, ha parlato del legame instaurato tra Paolo e Clizia.

Secondo lei, suo figlio non è innamorato ma sarebbe presto per trarre delle conclusioni. Nel corso della lunga intervista, l'attrice ha anche ammesso che non si aspettava subito un bacio da parte di suo figlio in quanto è un tipo molto riservato e timido. In merito a Clizia, la Giorgi si è detta contenta, ma ha ammesso che i due si sono conosciuti in un periodo diverso della loro vita: Eleonora infatti ha sottolineato che la Incorvaia fuori dalla casa ha una splendida bambina e un divorzio alle spalle, mentre Paolo non ha mai affrontato determinate situazioni.

Lo sfogo della Giorgi

Ciavarro jr dopo aver visto le immagini relative all'intervista di sua madre, è sembrato infastidito. Il giovane, senza troppi giri di parole, ha invitato Eleonora Giorgi a farsi da parte sostenendo di essere in grado di gestire una relazione. Da parte di Massimo Ciavarro, invece, poche parole e la fiducia espressa nei confronti del figlio e delle sue scelte.

Eleonora Giorgi ha accusato il colpo e, dopo aver lasciato la casa di Cinecittà, è stata protagonista di un duro sfogo su Instagram: "L'ho visto anche io che Paolo è rimasto molto male e sono avvilita".

L'attrice ha spiegato che dopo il bacio tra Clizia ed il figlio è stata contattata da numerose televisioni per un'intervista, ma ha sempre rifiutato. L'unica a cui si è concessa perché non poteva tirarsi indietro è stata quella per la rivista diretta da Alfonso Signorini.

Eleonora Giorgi durante il suo sfogo ha dichiarato, riferendosi a suo figlio: "Lui pensa che io sia invadente, ho sentito le sue parole.

Come madre ho il cuore spezzato". Ha poi ha aggiunto che ha capito come Paolo e Clizia si siano sentiti invasi, ma il suo pensiero non è altro che quello di milioni di telespettatori. Infine l'attrice ha invitato tutti gli utenti a non mandargli più brutti messaggi, poiché è molto rammaricata per la situazione che si è venuta a creare.

Fariba Tehrani sostiene Eleonora

Fariba Tehrani lo scorso anno è stata protagonista di una situazione simile. Nella casa del GF Vip 3 sua figlia Giulia Salemi aveva instaurato un legame con Francesco Monte: quando Fariba entrò nella casa più spiata d'Italia, sua figlia le disse di non intromettersi.

Per questo motivo ha deciso di sostenere Eleonora Giorgi: "Mia cara, tranquilla. Quando sarà il momento lui capirà. Lo stesso mi è accaduto con Giulia, anch'io come te avevo il cuore spezzato". In merito alle parole su Clizia Incorvaia, la Tehrani ha spiegato che anche se la blogger in un primo momento è rimasta spiazzata, da ragazza intelligente qual è ha poi capito la situazione.