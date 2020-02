Visto come sono andate le cose all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4 tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, la mamma del 25enne ha espresso la sua opinione in merito ad una ipotetica love story. Tramite un’intervista pubblicata dal settimanale Chi, Eleonora Giorgi è sembrata molto cauta.

Alla rivista diretta da Alfonso Signorini, l’attrice romana ha spiegato che ha visto per la prima volta Clizia Incorvaia in un programma di Barbara D’Urso. Quando la Giorgi ha capito che la friulana era una concorrente del GF Vip, ha subito messo in guardia suo figlio: “Vedrai che ti troverai molto bene con Clizia”.

Eleonora Giorgi dice la sua su Paolo e Clizia: ‘Presto per trarre conclusioni’

In occasione dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip 4, Eleonora Giorgi era entrata nella casa più spiata d’Italia per spronare suo figlio e la 33enne a lasciarsi andare. Oggi l’attrice romana sembra aver fatto un passo indietro.

Sulle pagine del settimanale Chi, Eleonora Giorgi ha rivelato che non si sarebbe mai aspettata un bacio così presto da parte di suo figlio: “Paolo al contrario di me è molto più pudico e riservato”.

In merito al bacio che si sono scambiati i due gieffini, la Giorgi ha confessato di aver provato tenerezza tanto che la scena gli ha ricordato un bellissimo film francese.

Nonostante Eleonora Giorgi abbia speso delle parole parole su Clizia e Paolo, l’attrice ha ammesso che secondo lei non c’è amore al momento ma soltanto un’alchimia interessante. Inoltre si è detta sicura che i due giovani si sono incontrati in momenti diversi della loro vita.

Nello specifico Eleonora ha ammesso che la Incorvaia fuori dal reality-show ha una splendida bambina e un matrimonio naufragato, mentre suo figlio Paolo non si è mai trovato ad affrontare determinate dinamiche: “Ho come l’impressione che lei abbia bisogno di un uomo diverso da Paolo”. Tuttavia l’attrice romana ha rivelato, che forse è ancora presto per trarre delle conclusioni.

Paolo e Clizia sempre più vicini

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia dopo il primo bacio non si nascondo più. Dopo le coccole scambiate in piscina, nel daytime di oggi sono state mandate in onda alcune immagini della coppia; i telespettatori hanno ammirato i due giovani sotto le coperte, intenti a cercare una certa intimità lontano dai riflettori.

Ancora oggi i protagonisti di questa love story sembrano essere increduli. La Incorvaia in confessionale ha spiegato di aver dato ascolto a delle parole di Roberto Benigni: “Aprite quel cassetto di felicità”. Anche Ciavarro jr ha rivelato di essere felice per quello che sta vivendo.

Tra i vari coinquilini Paola Di Benedetto sembra essere quella più felice, per i due giovani. Antonio Zequila invece, si è domandato se questa storia riuscirà ad andare avanti anche fuori dalla casa del Grande Fratello.