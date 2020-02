Arrivano delle importanti novità riguardanti i palinsesti primaverili di Mediaset. Il GF Vip che ha riaperto i battenti con la sua quarta edizione, secondo alcune indiscrezioni riportate sul portale TvBlog.it non si fermerà a fine marzo come era stato stabilito all’inizio, ma si allungherà fino ad aprile 2020. Ebbene sì, le tre candidate Teresanna Pugliese, Asia Valente, e Sara Soldati, a quanto pare, potrebbero essere entrate nella casa più spiata d’Italia proprio perché il Reality Show durerà un mese in più.

Ad anticipare questo prolungamento, in realtà, è stato lo stesso conduttore Alfonso Signorini lo scorso lunedì in diretta televisiva. Nonostantela media del programma condotto dal direttore di Chi, che si aggira intorno al 18% di share, il Biscione avrebbe preferito non rischiare con prodotti nuovi. A causa di questa modifica, legata quindi ad una questione economica, L’Isola dei Famosi e la versione classica del Grande Fratello rischiano di slittare all’anno prossimo, fino a nuova comunicazione ufficiale.

Intanto il grandissimo protagonista della televisione italiana Maurizio Costanzo, ha criticato ancora una volta il GF Vip 4 arrivando persino a chiederne la chiusura.

Il GF Vip 4 potrebbe essere prolungato fino ad aprile

Nelle ultime ore sul web è circolata una notizia del tutto inaspettata, riguardante la programmazione del GF Vip 4 che non terminerà a fine marzo come previsto. A quanto pare, il famoso reality show condotto da Alfonso Signorini continuerà ad intrattenere i telespettatori fino ad aprile 2020, allungando quindi la messa in onda a quattro mesi, rispetto ai tre inizialmente previsti.

Stando alla voci provenienti dai corridoi di Mediaset, i dirigenti dell’ammiraglia avrebbero intenzione di garantire una certa stabilità a Canale 5 con una trasmissione già consolidata e più economica, poiché altrimenti si tratterebbe di un rischio troppo alto per una tv commerciale. Ovviamente, questo cambiamento è probabile che faccia slittare L’Isola dei Famosi al 2021, salvo nuovi cambiamenti, ed è scontato affermare che si tratterebbe di un duro colpo per i fan del reality basato sulla sopravvivenza, dopo che Alessia Marcuzzi ha lasciato la conduzione alla collega Ilary Blasi.

A confermare l’indiscrezione è stato lo stesso conduttore del GF Vip, che nel corso della 12^ puntata ha fatto sapere ai concorrenti che la trasmissione sta andando molto bene, nonostante gli ascolti siano al di sotto delle aspettative. Queste sono state le parole pronunciate dal direttore del settimanale Chi: “Siete bravissimi, state facendo un GF pazzesco, abbiamo aggiunto molte puntate”. Inoltre è probabile che gli appuntamenti serali del reality non verranno trasmessi più il lunedì, per evitare la sfida con l’amata fiction Il Commissario Montalbano, che tornerà su Rai Uno a partire dal 9 marzo.

Il pubblico dovrà fare a meno anche del Grande Fratello Nip che vedrà ancora una volta al timone Barbara D’Urso, e potrebbe quindi tornare ad occupare il piccolo schermo a settembre. Infine, la nuova edizione di Temptation Island Vip potrà essere anticipata a maggio per evitare la concorrenza con gli Europei di calcio e le Olimpiadi.

Maurizio Costanzo si scaglia contro il reality condotto da Signorini: ‘Chiudete il GF Vip’

In attesa di sapere se il GF Vip 4 continuerà ad occupare la rete ammiraglia Mediaset più del dovuto, un personaggio dello spettacolo parecchio noto si è scagliato pesantemente contro il reality condotto da Alfonso Signorini.

Si tratta di Maurizio Costanzo, che tramite le colonne della sua rubrica sul settimanale Nuovo, ha dichiarato che secondo lui il Grande Fratello Vip spesso è teatro per comportamenti che rischiano di diventare un pessimo esempio per chi guarda. Per concludere, il famoso giornalista e conduttore televisivo ha proseguito affermando che per risolvere il problema una volta per tutte, la trasmissione che continua ad essere tra le più seguite dal pubblico italiano nonostante le critiche, dovrebbe essere chiusa. In realtà il marito di Maria De Filippi aveva già esternato il proprio giudizio sul GF Vip lo scorso gennaio, dopo la squalifica di Salvo Veneziano, commentando l’accaduto dicendo che certa televisione di oggi andrebbe censurata.