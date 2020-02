Serena Enardu è ormai fuori dalla casa del Grande Fratello Vip ma anche da fuori continua a dire la sua e a farsi sentire. Le prime parole dell'imprenditrice sarda, dopo l'eliminazione, sono state tutte rivolte al rapporto che ha saputo ricostruire con Pago, ma adesso la donna vuole dare il suo sostegno al fidanzato affinché possa restare nel reality. Serena, infatti, è tornata ad esprimere il suo parere su Instagram e in quest'occasione si è scagliata contro Andrea Montovoli che, secondo lei, avrebbe tutte le intenzioni di far fuori Pacifico.

Serena Enardu vs Andrea: 'Decide lui quando io e Pago dobbiamo stare insieme'

In compagnia del figlio Tommaso, che ha un bellissimo rapporto con Pago, Serena sui social ha commentato gli ultimi avvenimenti della casa del GF Vip. 'Ho sentito che stanno cercando di votare Pago per farlo uscire dalla casa. Il signor Montovoli decide quando io e lui dobbiamo stare insieme', ha detto la Enardu, scagliandosi contro Andrea che, a suo parere, vorrebbe decidere chi deve, o non deve, restare in gioco. In maniera ironica, l'ex tronista di Uomini e Donne ha affermato che prima Andrea si era schierato tra coloro che non ritenevano giusto il suo ingresso in casa, ma adesso vuole che Pago esca per poter stare insieme alla sua fidanzata.

'Se Pago vuole uscire, apre la porta rossa ed esce. Se vuole restare nella casa, lo fa per mille motivi e non lo decide Montovoli e tutte le altre persone che hanno capito che le coppie sono forti nel gioco', ha poi tuonato Serena in difesa di Pago, aggiungendo che Andrea e anche altri concorrenti stanno cercando di dare consigli a Clizia e Paolo che ormai sono una coppia e per questo sono visti come più forti all'interno del gruppo.

Insomma, secondo Serena ci sono un po' troppe strategie in ballo, ma tutte tese a far sì che Pacifico venga eliminato, in quanto fin da subito visto come un personaggio molto forte.

La Enardu a sostegno del fidanzato

'Vince su tutto l'essere leali e non fare branco', ha poi concluso Serena che non ha dubbi sul fatto che il suo fidanzato stia dando un messaggio positivo all'interno della casa, anche perché non si è schierato contro una o due persone.

La Enardu vuole far sentire tutto il suo sostegno al compagno con il quale ha ritrovato la complicità: la donna ha fatto infatti un appello affinché Pago possa superare il televoto che lo vede in competizione con Licia Nunez.

Serena, inoltre, si è detta consapevole che, nonostante in alcune circostanze i programmi a cui lei e Pacifico hanno preso parte, ossia Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip, abbiano avuto risvolti 'crudeli', sono stati utili. Adesso, la Enardu non ha dubbi sul fatto che vuole iniziare una vita con Pago e spera che il loro futuro sia insieme.

Pago e Serena Enardu potrebbero riabbracciarsi già venerdì

La prossima diretta del Grande Fratello Vip sarà decisiva per la coppia: se Pago verrà eliminato, la Enardu sarà in grado di accoglierlo nel modo giusto. Ma se resterà in gioco, l'ex tronista dovrà continuare a sostenerlo e ad aspettarlo. I fan sono in attesa di scoprire quale destino attende la coppia.