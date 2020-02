Una nuova polemica ha fatto ingresso all'interno della casa più spiata d'Italia. Nel corso delle scorse ore Asia Valente, una delle tre concorrenti entrate nel reality nel corso dell'ultima puntata serale, ha raccontato agli altri concorrenti la lite tra Morgan e Bugo avvenuta durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo. Nulla di scandaloso, se non fosse che il regolamento del reality vieta ai nuovi entrati di raccontare le vicende che avvengono all'esterno della casa. Nonostante la violazione del regolamento, la ragazza non dovrebbe essere a rischio eliminazione.

La Valente, raccontando della vicenda, ha anche confuso Morgan con Malgioglio

Asia Valente, probabilmente dimenticandosi del divieto di poter parlare di ciò che accade fuori, ha parlato liberamente ai concorrenti dell'ultimo Festival di Sanremo e, in particolare, della querelle che ha coinvolto Morgan e Bugo: "Ragazzi, durante l'ultima edizione di Sanremo è accaduto un casino assurdo. Praticamente c'era Cristiano Malgioglio, no Morgan, scusate... C'era Morgan che doveva cantare con un tipo sconosciuto (Bugo, ndr).

Morgan è salito sul palco e ha cantato parole che vanno contro di quell'altro e quest'ultimo ha lasciato il palco". Incuriositi i concorrenti che ascoltavano le parole della influencer, anche se Paola di Benedetto si è accorta subito della gaffe accaduta: "Amore, scusami, ma ti hanno dato il permesso di dirci queste cose?". A questo punto la Valente ha capito di aver commesso un errore, ed ha esclamato un "è vero!".

A questo punto la regia del Grande Fratello ha staccato l'inquadratura, di fatto censurando ciò che accadeva.

Asia è stata richiamata dagli autori

Nonostante la palese violazione del regolamento del reality, Asia Valente non dovrebbe essere a rischio eliminazione. Poco dopo le sue dichiarazioni, infatti, la ragazza è stata richiamata nel confessionale dove avrebbe ricevuto una ramanzina da parte degli autori.

Probabilmente, inoltre, alla ragazza è stato probabilmente ricordato che i coinquilini della casa non possono venire a conoscenza di nessuna notizia proveniente dall'esterno. L'unico contatto con il mondo reale, infatti, lo possono avere solo durante la diretta in prima serata. Ed è proprio in una di queste occasioni che il Festival di Sanremo è già entrato all'interno delle mura della casa del reality: il conduttore Alfonso Signorini, infatti, nelle ultime settimane ha mostrato alla concorrente Clizia alcune immagini e ha fatto sentire un pezzo del singolo 'Dov'è, portato sul palco dell'Ariston dalle Vibrazioni, il quale frontman è proprio il suo ex marito (Francesco Sarcina).