Grande Fratello Vip: nella casa più spiata d'Italia il concorrente Andrea Montovoli ha minacciato, nella notte, di lasciare la trasmissione: secondo quest'ultimo, infatti, la produzione farebbe dei favoritismi nei confronti di alcuni personaggi come Pacifico Settembre ( [VIDEO]Pago) e Serena Enardu.

Cosa è accaduto

Dopo la nuova puntata andata in onda il giorno di San Valentino, 14 febbraio, il clima è stato un crescendo di tensioni e nervosismi: il concorrente Andrea Montovoli si è lamentato, innanzitutto, di non aver ricevuto una sorpresa fuori dalla casa; difatti, svariati concorrenti hanno ricevuto regali dai partner fuori dalla casa.

Il concorrente ha dichiarato più volte di star frequentando una ragazza fuori dalla casa, ma ieri, in puntata, è stato l'unico a non ricevere nulla: precedentemente aveva scritto una lettera alla ragazza in questione, senza ricevere una risposta. L'attore italiano ha protestato, affermando che la produzione del Grande Fratello Vip ha i recapiti delle varie persone e sostenendo che il programma stesso metta in luce dei concorrenti [VIDEO]a discapito di altri.

Montovoli si riferiva con tale frase a Pacifico Settembre e Serena Enardu, i quali hanno avuto i riflettori puntati sin dall'inizio: prima, Pago si trovava come concorrente nella casa e riceveva le frequenti visite di Serena in puntata, dopodiché dal 31 gennaio è entrata anche lei come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip.

Andrea Montovoli si è sfogato ieri sera, asserendo che la coppia ha monopolizzato, per l'ennesima volta, la puntata: Serena Enardu è venuta a sapere delle parole pronunciate dall'attore da Antonella Elia, e ha replicato, sarcasticamente, che se il concorrente volesse davvero lasciare la trasmissione lo farebbe, ma purtroppo gli servono i soldi (si riferisce al cachet per ogni concorrente, che viene pagato settimanalmente).

Undicesima puntata del Grande Fratello Vip

Argomento di discussione preferito, quindi, nell'undicesima puntata del Grande Fratello Vip, è stato il tormentato rapporto tra Pacifico Settembre e Serena Enardu: il conduttore Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza sulla loro relazione mostrandogli le domande poste a Uomini e Donne ad Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation Island Vip, programma a cui la coppia aveva partecipato mesi fa.

Difatti, si vociferava di un allontanamento da parte di Serena Enardu nei confronti di Pago per un suo interesse verso Alessandro Graziani, il quale ora partecipa alla trasmissione Uomini e Donne di Maria de Filippi. Graziani ha confessato che il rapporto con Serena è stato più che un'amicizia. Pago ammette, candidamente, di essere a conoscenza di tutto e che, in quanto separati, Serena potesse fare ciò che voleva. La donna viene successivamente eliminata dal programma e poi, inaspettatamente, torna in nomination contro Fabio Testi.