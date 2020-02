Uno dei protagonisti di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip sta meditando l'abbandono del gioco. Stiamo parlando dell'attore Andrea Montovoli, il quale è apparso furioso con il programma di Alfonso Signorini per non aver ricevuto la sorpresa della fidanzata come accaduto agli altri concorrenti nel corso dell'undicesima puntata, andata in onda ieri 14 febbraio su Canale 5.

Andrea arrabbiato per la mancata sorpresa della fidanzata

Andrea Montovoli è senza dubbio uno degli inquilini più amati di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip.

L'uomo, infatti, ha dimostrato di non avere peli sulla lingua, tanto da essere protagonista di liti con l'attrice Licia Nunez e il conduttore Michele Cucuzza durante le scorse giornate. Ma ecco che l'attore bolognese è tornato al centro dell'attenzione dopo aver minacciato di abbandonare il gioco. Andrea, infatti, si è infuriato per la mancata sorpresa da parte della fidanzata, alla quale aveva dedicato la lettera di San Valentino.

Se Adriana Volpe e Paola Di Benedetto avevano ricevuto rispettivamente la visita e il video-messaggio da parte dei partner, il giovane attore è stato trascurato dal conduttore Alfonso Signorini.

Quest'ultimo, infatti, è stato accusato da Patrick Ray Pugliese e Montovoli di dedicare quasi tutta la durata della puntata alla turbolenta storia d'amore tra Pago e Serena Enardu, la quale si è resa protagonista di alcune affermazioni che hanno indignato i telespettatori.

Montovoli medita di lasciare il Grande Fratello Vip

Montovoli ha detto di essere pronto a fare i bagagli e tornare a casa, in quanto è da più di un mese che non riceve notizie delle persone più care.

Insomma, la reclusione sta cominciando a pesare sugli inquilini della casa del Gf Vip. L'unica sorpresa per Andrea è stata la visita della sorella, che ha potuto vedere solo attraverso un vetro. Per questo motivo, il giovane attore si aspettava una sorpresa da parte della fidanzata in occasione del 14 febbraio, tanto più che aveva dato alla produzione tutti i recapiti per contattarla.

L'uomo, a questo punto, si è sfogato con i compagni d'avventura, tanto da affermare di aver 'trascorso un San Valentino di me...', visto che nessuno ha risposto alla sue righe romantiche, impresse su di un foglio bianco.

Durante la chiacchierata con Patrick Ray Pugliese, l'uomo ha insinuato che esistano concorrenti di serie a e di serie b, tanto da esclamare queste testuali parole: ''Noi non contiamo più niente". Non ci resta che attendere la puntata di lunedì 17 febbraio per vedere se Alfonso Signorini riuscirà a persuadere Andrea a rimanere qualche altro tempo rinchiuso all'interno della casa del Grande Fratello Vip.