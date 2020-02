Due ex concorrenti del GF Vip 4, continuano ad avere i riflettori delle telecamere puntati su di loro. Si tratta di Pago Settembre e Serena Enardu, che dopo la rottura avvenuta a Temptation Island Vip si sono ritrovati proprio tra le mura della casa di Cinecittà. A seguito delle dichiarazioni dell’ex tronista, che lo scorso sabato nel salotto di Silvia Toffanin si è detta pronta a diventare la moglie del cantante sardo, il diretto interessato ha rotto il silenzio facendo sapere che per lui le nozze sono ancora lontane.

Alla rivista diretta da Alfonso Signorini, l’ex gieffino oltre ad ammettere che nell’ultimo periodo ci sono stati dei contrasti con la sua famiglia ha dichiarato di non essere pronto a sposarsi. Il 48enne pur essendo felice, è intenzionato a chiarire ogni aspetto della sua vita sentimentale, a causa di alcuni dissidi nati tra lui e la compagna prima di sbarcare sull’isola delle tentazioni.

Pacifico si frena sulle nozze con Serena: ‘Ci sono ancora cose da capire e da chiarire’

Pago e Serena, nonostante abbiano concluso la loro esperienza televisiva al GF Vip sono ancora al centro del gossip.

Dopo le dichiarazioni rilasciate dalla Enardu, che ha ribadito più volte di essere pronta a sposarsi, sono arrivate anche quelle del cantante sardo che la pensa diversamente. Nel corso di un’intervista concessa al settimanale Chi in edicola questa settimana, Pago ha fatto delle confidenze del tutto inaspettate. Per iniziare l’ex marito di Miriana Trevisan, alla domanda se convolerà a nozze con la Enardu ha fatto capire di non essere pronto al momento per fare il grande passo.

Il 48enne è stato intervistato, dopo pochi giorni dalla messa in onda dell’ospitata dell’influencer sarda a Verissimo. Nello specifico riguardo ad un probabile matrimonio con la propria fidanzata, l’ex gieffino ha pronunciato queste seguenti parole: “Mi sto godendo mio figlio Nicola, e con Serena ci stiamo riscoprendo. Nella mia testa frullano tanti punti interrogativi. Ancora ci sono cose da capire e da chiarire”.

Pago rivela qual è il suo rapporto con i propri familiari dopo l'esperienza al GF Vip

Sempre sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, l’artista originario della Sardegna ha sottolineato che lui e l’ex tronista stanno ricostruendo tutto quello che hanno perso negli anni e non durante la partecipazione a Temptation Island Vip o al GF Vip. A questo punto Pago dopo aver aggiunto che la crisi tra lui e l’ex volto di Uomini e Donne è cominciata ben prima dell’arrivo delle telecamere, ha detto che prima di parlare di matrimonio ne passerà del tempo, poiché contano i fatti. Pacifico ha anche spiegato cos’è successo con la sua famiglia, una volta uscito dalla trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy alla seguente maniera: “Con i miei familiari ci sono state incomprensioni e momenti difficili, ma siamo sulla via della serenità”.

Per concludere l’ex gieffino ha affermato di non sentirsi uno sconfitto e che rifarebbe il percorso al GF Vip allo stesso identico modo, pur sapendo che l’ingresso della Enardu al reality ha compromesso una sua probabile vittoria, visto che inizialmente era molto amato dal pubblico.