Sono volate parole grosse nel corso della decima puntata del GF Vip tra Pago e Serena Enardu. Ad alimentare le nuove tensioni tra la discussa coppia l’ingresso in casa del fratello del cantante sardo. Inizialmente era stata annunciata la presenza di Miriana Trevisan che nei giorni scorsi aveva criticato la decisione dell’ex tronista di partecipare al Reality Show. Non meno infuocato è stato l’incrocio con Pedro Settembrini che ha chiesto di vedere Pago per manifestare le proprie preoccupazioni: “Da quando è entrata lei ti sei chiuso.

Se ti ama davvero ti aspetta fuori dalla casa” - ha affermato il congiunto dell’artista senza fare giri di parole. Inoltre Pedro ha puntato l’indice contro Serena per il like ad Alessandro Graziani, il tentatore che aveva provocato la rottura tra il sardo e l’influencer a Temptation Island.

Quest’ultima si è difesa a spada tratta affermando che il “mi piace” è pubblico e che se ci fosse stata qualcosa di più importante con il pallavolista non si sarebbe esposta in questo modo. Subito dopo Pago si è scontrato con la Enardu: “Foto artistiche?

Perché i like non li metti anche alle foto di quando gioca a pallavolo”. I due sono stati ad un passo da una nuova rottura ma, spiazzando tutti, il quarantottenne ha chiesto scusa a Serena per la reazione sopra le righe. “Mi fido ciecamente di lei e non voglio che venga massacrata ogni volta”.

La segnalazione del fratello di Pago su Alessandro Graziani, la reazione stizzita di Serena

Pago ha incontrato il fratello nel corso della decima puntata del GF Vip.

Pedro Settembrini ha messo in guardia il cantante su Serena Enardu ed ha riferito di vederlo meno brillante da quando è stato raggiunto nella casa più spiata dagli italiani dall’ex tronista di Uomini e Donne: “Gli ha fatto un male incredibile e ora gli sta tarpando le ali”. Dall’altra parte l’artista ha provato a rassicurare il congiunto riferendo di non aver mai visto la Enardu così serena: “Questa ragazza è innamoratissima di me”.

Parole che non hanno convinto del tutto Pedro che subito dopo si è confrontato con l’influencer che ha attaccato per un like ad una foto di Alessandro Graziani con gli addominali in bella evidenza. “Non è giusto che paghi sempre per la mia trasparenza” - ha sbottato Serena che successivamente si è scontrata con Pago che non ha gradito l’apprezzamento social verso il tentatore che aveva provocato l’interruzione del loro rapporto.

L'artista sardo si scontra con la Enardu ma poi fa dietrofront: 'Non dovevo arrabbiarmi per niente'

Tra Serena e Pago sono volate parole grosse. Il cantante ha affermato che il ‘like’ ad Alessandro rappresenta una mancanza di rispetto per lui.

Dall’altra parte la Enardu ha ribadito che si trattava di uno scatto artistico e che quel ‘mi piace’ non ha nessun valore per lei in quanto Graziani è semplicemente un amico. L’influencer non ha risparmiato critiche al fratello di Pago: “Devi dispiacerti per il cervello piccolo di una persona che viene qui per dire una cosa del genere” - ha aggiunto l’ex tronista che, nel rivolgersi all’artista, non ha risparmiato invettive nei confronti di Pedro Settembrini. “Ma che fratello di me… hai”. A questo punto Signorini ha invitato Serena a chiedere scusa al sardo per le espressioni utilizzate ma la quarantatreenne ha rispedito la richiesta al mittente.

A chiudere la questione ci ha pensato Pago che, sorprendendo conduttore e coinquilini, ha riferito di dover essere lui a chiedere perdono alla Enardu per non averla protetta come doveva: “Non voglio che venga attaccata per situazioni del passato. Quando ami una donna le devi stare vicino e non arrabbiarti per niente”. Al termine della diretta l’influencer si è sfogata con Antonella Elia e Paola Di Benedetto affermando che con Pago avevano stabilito come reagire in determinate situazioni. Particolare che ha subito dopo ricordato anche al musicista che l’ha abbracciata e coccolata sotto le coperte.