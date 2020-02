Le voci che sono circolate nei mesi scorsi sulla momentanea rottura tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, hanno trovato conferma nelle parole della ragazza. Nel daytime del GF Vip che è andato in onda il 7 febbraio, l'influencer ha parlato del momento più difficile della sua vita, che è riuscita a superare grazie all'amore che prova per il compagno e all'aiuto dei suoi familiari.

Paola parla della separazione da Fede al GF Vip

Per tutta l'estate scorsa, le riviste di Gossip si sono occupate dell'improvvisa rottura tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi.

Da un momento all'altro, infatti, il ragazzo usò i social network per annunciare la fine della relazione con il cantante con il quale stava da quasi un anno.

Oggi, mentre è reclusa nella Casa del GF Vip, la bella influencer ha in qualche modo confermato le voci (senza dirlo esplicitamente) che sono circolate tempo fa sul perché il suo rapporto d'amore si è interrotto per alcuni mesi: i bene informati hanno sempre sostenuto che il componente del duo Benji&Fede avrebbe tradito la compagna con la collega Emma Muscat e lei, una volta scoperta la mancanza di rispetto avrebbe lasciato immediatamente il fidanzato.

Nel daytime del reality che è andato in onda venerdì 7 febbraio, la giovane ha parlato a lungo di questa vicenda, arrivando a commuoversi nel ricordare le difficoltà che ha avuto quando è rimasta sola durante le vacanze.

Il toccante racconto di Paola nella Casa del GF Vip

"Quest'estate mi sono lasciata e sono stata single tutto il tempo, ho vissuto un momento bruttissimo, il più brutto della mia vita", ha fatto sapere la Di Benedetto nel confessionale del GF Vip 4.

I mesi nei quali non ha fatto coppia con Federico Rossi, la bella Paola ha fatto fatica ad andare avanti (mangiava poco e non aveva voglia di fare nulla) ed oggi promette: "Non cadrò mai più in quella situazione mentale brutta".

Ad aiutare la concorrente del reality in quel periodo buio, sono stati i suoi familiari, che le sono stati vicini e l'hanno convinta a tornare a vivere e a non lasciarsi andare per la fine di un rapporto d'amore importante.

La giovane ha anche raccontato di aver avuto molte tentazioni mentre era single in vacanza, ma nessun ragazzo che ha incontro l'ha distratta dal pensiero fisso che aveva nei confronti dell'ex fidanzato cantante.

Ancora nessuna sorpresa per Paola al GF Vip

Dopo aver resistito per quasi tre mesi al serrato corteggiamento di Fede (che le ha anche scritto e dedicato la canzone "Ogni volta"), Paola ha deciso di dargli una seconda possibilità a settembre.

"Dopo ti scende la rabbia e la delusione e allora dici vale la pena perdere un amore così grande oppure possiamo fare uno sforzo e rimettere insieme i pezzi?

E sì, ne valeva decisamente la pena", ha raccontato la Di Benedetto nel confessionale.

Un altro gossip che è circolato di recente su quest'amata coppia, riguarda la mancata partecipazione di Rossi ad almeno una puntata del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa alla sua dolce metà: sebbene la concorrente reclami a gran voce un gesto romantico da parte del fidanzato, sembra che lui non abbia alcuna intenzione di esporsi in Tv. Questa almeno è la notizia che ha dato il settimanale "Chi" nei giorni scorsi, quando ha cominciato a serpeggiare la voce sulla presunta freddezza con la quale il cantante starebbe supportando la compagna nel reality.

Se all'inizio del programma Federico si è prodigato più volte per difendere Paola sui social (quando, ad esempio, Antonio Zequila ha accusato la giovane di essere troppo pudica davanti alle telecamere), è da un po' di tempo che se ne sta inaspettatamente in silenzio.