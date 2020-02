Brutte notizie per Pago: da quando Serena Enardu è diventata una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 4, molti suoi parenti si sono esposti per dire la loro sulla decisione poco democratica che hanno preso gli autori del reality. L'ultimo numero della rivista "Spy", infatti, ha raccolto gli sfoghi del fratello e dell'ex moglie del cantante, entrambi certi del fatto che la presenza della sarda nella Casa oscurerà la vera personalità del loro caro: anche Nicola, figlio del gieffino, si è detto contrario all'ingresso dell'influencer nel cast della trasmissione Mediaset.

Serena nel cast del Grande Fratello Vip: famiglia di Pago contraria

È passata circa una settimana da quando Alfonso Signorini ha ufficializzato la partecipazione di Serena al Grande Fratello Vip: la Enardu, infatti, è stata nominata concorrente a quasi un mese dall'inizio del gioco. A storcere il naso per questa decisione contraria al volere del pubblico (che aveva votato "no" tra la prima e la seconda puntata), sono stati sia moltissimi telespettatori che alcune persone vicine a Pago.

Come racconta nei dettagli il numero della rivista di Gossip "Spy" che è uscito in queste ore, la famiglia del cantante e la sua ex moglie non hanno gioito nel vedere la sarda entrare nella casa per restarci definitivamente.

Il fratello del gieffino, ad esempio, al settimanale scandalistico ha fatto sapere: "Quando lei è entrata come concorrente, tutti noi abbiamo pensato al cuore di Pago. Mia madre, mia sorella ed io conosciamo bene la sua purezza, ma sappiamo che in questa situazione rinchiusa si può perdere la vera felicità". I parenti di Pacifico Settembre, dunque, sono contrari alla presenza di Serena al fianco del loro caro in quest'avventura televisiva, e non hanno nessuna remora nel rendere pubblico questo pensiero.

Miriana Trevisan avverte Pago: 'Nicola non guarda più il Grande Fratello Vip'

"Da quando Serena è entrata nella Casa, Pago sta perdendo se stesso", ha aggiunto il fratello del cantante sulle pagine del settimanale "Spy". Secondo quanto si apprende leggendo la rivista di gossip, dunque, nessuno dei parenti del cantante è felice nel vederlo in tv tra le braccia della ex Enardu: "Lei pensa solo alla sua di felicità, e quest'atteggiamento lo classifico con la parola egoismo".

Anche Miriana Trevisan, ex moglie del sardo, ha rilasciato delle dichiarazioni preoccupanti sulla situazione che si è venuta a creare nel reality di Canale 5: "Nostro figlio Nicola non guarda più suo padre in tv. Da quando Serena è entrata, è dispiaciuto perché sarebbe dovuto essere lui la sua sorpresa al Grande Fratello Vip", ha fatto sapere la showgirl. Il bambino, nato dall'amore tra Pago e la soubrette, dunque, ha le idee chiare: il suo papà avrebbe dovuto affrontare l'avventura del GF da solo, senza che nessuno si intromettesse oscurando la sua forte personalità.

Attesa per la prossima puntata del Grande Fratello Vip

Il pensiero che hanno espresso i familiari di Pago sulla presenza di Serena nel cast del Grande Fratello Vip 4 non può passare inosservato. Ci sono pochi dubbi, infatti, sul fatto che le interviste che i parenti del cantante hanno rilasciato a "Spy" siano mostrate prossimamente ai diretti interessati, attualmente all'oscuro di tutto perché reclusi nella casa. Probabilmente già lunedì 10 febbraio, giorno previsto per la messa in onda della decima puntata del reality, Alfonso Signorini informerà il concorrente sardo di questo che sta succedendo all'esterno, soprattutto tra le persone che lo amano.

Come reagirà il gieffino quando scoprirà che nessuno dei suoi cari (in primis l'adorato figlio Nicola) è felice nel rivederlo tra le braccia della Enardu?