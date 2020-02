Prosegue l'appuntamento dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il Reality Show condotto da Alfonso Signorini, che potrebbe allungarsi fino al 27 aprile secondo alcuni rumors circolati in rete. A poche ore dalla nuova puntata del Gf Vip, Serena Enardu si è scagliata come una furia contro Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli, i quali avevano provato a screditare il suo fidanzato Pago. Nel dettaglio, la donna ha pubblicato delle storie su Instagram in cui ha accusato il deejay di gettare fango sul suo fidanzato per vincere il gioco.

Serena Enardu tuona contro Patrick Ray Pugliese

Serena Enardu torna a far discutere i seguaci del Grande Fratello Vip a pochi giorni dalla sua eliminazione della casa di Cinecittà. La donna, dopo aver attaccato il fratello di Pago, è al centro del Gossip per delle pesanti affermazioni nei confronti di Patrick Ray Pugliese. Scendendo nel dettaglio, l'ex tronista di Uomini e Donne ha voluto replicare alle parole pronunciate dal concorrente nei confronti di Pacifico Settembre. Il deejay, infatti, ha dichiarato di essere certo che quest'ultimo uscirà senz'altro dal gioco per colpa della sua fidanzata.

In particolare, ha accusato Serena di aver bruciato il percorso del cantante all'interno del Gf Vip, visto che era uno dei papabili vincitori finali. Affermazioni che sono giunte all'orecchio dell'imprenditrice sarda, la quale ha lanciato un durissimo attacco nei confronti di Patrick.

La Enardu attacca Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli per difendere Pago

La Enardu, stanca delle offese mosse nei confronti del fidanzato, è intervenuta sui social per attaccare pesantemente Ray Pugliese e Montovoli, rei di non aver risparmiato critiche nei confronti del percorso di Pago all'interno del Gf Vip.

A tal proposito, ha dichiarato che Pacifico Settembre non è un personaggio, ma una persona molto sensibile, che va avanti grazie al suo merito e non screditando gli altri inquilini della casa di Cinecittà.

Inoltre, Serena ha disapprovato la condotta dell'ex inviato di 'Striscia La Notizia' e del bolognese, i quali a suo dire ambirebbero ad arrivare alla finale alle spalle degli altri. Per questo motivo ha tuonato queste testuali parole: 'Patrick facesse il comico e Andrea facesse l'attore là dentro'.

Parole forti, che siamo sicuri saranno oggetto di discussione venerdì 21 febbraio in occasione della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip.

In attesa di sapere cosa succederà si ricorda che le vicissitudini degli inquilini possono essere viste 24 ore su 24 sul canale 'Mediaset Extra' o in diretta streaming su Mediaset On Demand.