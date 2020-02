Una delle protagoniste della puntata di Verissimo di oggi, sabato 22 febbraio sarà Serena Enardu. Ormai fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato della sua esperienza nel reality e soprattutto del suo rapporto con Pago. L’imprenditrice sarda ha sempre affermato di aver voluto prendere parte al GF Vip proprio per ricucire il rapporto con il cantautore e così è stato: ai microfoni di Silvia Toffanin, Serena ha affermato di essere certa dei suoi sentimenti, tanto da sentirsi pronta al matrimonio.

Serena sull'esperienza al reality: 'Sono andata solo per Pago'

'Molte volte con Pago abbiamo parlato di matrimonio', ha detto Serena nella sua intervista a Verissimo, che poi ha aggiunto che in passato ha avuto paura di tale argomento perché vedeva le nozze come la mera firma di un contratto. Ma adesso la situazione è diversa: se fino a pochi giorni fa la Enardu aveva detto a Pago di non essere fatta per il matrimonio, la sua versione sull’argomento è diametralmente opposta. ‘Oggi Pago lo sposerei’, ha proseguito Serena, la quale vorrebbe avere la certezza che il cantante stia per sempre vicino a lei.

‘Sono andata solo per Pago’, ha proseguito Serena parlando del suo ingresso al Grande Fratello Vip. La Enardu ha spiegato che inizialmente ha accettato di buon grado il fatto che il pubblico non l’abbia voluta in casa ma poi le cose sono cambiate. Serena ha cominciato a nutrire gelosia nei confronti delle altre concorrenti del reality e soprattutto temeva che Pago si potesse convincere di non volerla più al suo fianco.

Queste sono le ragioni che hanno spinto l’ex tronista a mettersi in gioco.

Serena: ‘Il pensiero di un figlio mi spaventa’

Un altro argento molto importante toccato durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin è stato quello concernente i figli. ‘Il pensiero di avere un altro figlio mi spaventava a morte’, ha confessato Serena che ha condiviso con il pubblico un fatto molto privato. Il padre di suo figlio l’ha abbandonata quando lei era al primo mese di gravidanza e ciò l’ha inevitabilmente segnata.

‘Le esperienze ti mettono nelle condizioni di non vivere più veramente ciò che vuoi ma ciò che ti conviene’, ha detto la Enardu spiegando i motivi che hanno portato lei e Pago a non mettere al mondo un altro figlio seppur entrambi lo avessero desiderato. Chissà se in futuro le cose non possano cambiare e i due non decidano di costruire una famiglia allargata.

Serena Enardu dice di non aver tradito Pago

Infine, Serena ha parlato dell’esperienza vissuta a Temptation Island Vip con Pago. ‘Io non l’ho mai tradito e sono sicura neanche lui abbia tradito me’, ha detto la donna in conclusione, aggiungendo di aver già chiesto scusa a Pacifico per la sofferenza che gli ha arrecato.

Adesso, per la coppia si apre un nuovo capitolo: entrambi fuori dalla casa, avranno modo di costruire il loro futuro insieme passo dopo passo.