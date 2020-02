Il percorso di Serena Enardu al GF Vip si è concluso nel corso della dodicesima puntata con un’eliminazione a ‘furor di popolo’. I fan del programma condotto da Alfonso Signorini hanno preferito ‘salvare’ Fabio Testi dopo che si erano già pronunciati contro l’ingresso dell’ex tronista in un precedente televoto e le avevano preferito Licia Nunez in occasione della ‘nomination’ popolare di venerdì 14 febbraio. Fin da subito la maggior parte del pubblico ha espresso il proprio disappunto per la decisione di Serena di raggiungere Pago nella casa più spiata dagli italiani.

Un ingresso che non è stato accolto di buon grado neanche da diversi inquilini che hanno fatto chiaramente intendere che la presenza della Enardu avrebbe penalizzato il cantante.

Quest’ultimo è finito in nomination e nel mirino dei compagni di avventura con Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli che hanno pronosticato l’eliminazione nel corso di una conversazione: “Il suo percorso è stato rovinato dall’ingresso di Serena ed è ormai agli sgoccioli”. Le dichiarazioni dell’attore hanno infastidito Serena che ha replicato via Stories: “Pago merita di restare nella casa perché è la persona più onesta che c’è e non spetta a Montovoli decidere se lui vuole uscire per stare con me”.

Montovoli: 'Pago invincibile prima dell'ingresso di Serena'

Dopo l’uscita di scena di Serena Enardu anche la posizione di Pago è in bilico. Il cantante è finito al televoto con Licia Nunez al termine della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip nel corso della quale è stato protagonista di un confronto con il marito di Fernanda Lessa e di un botta e risposta con Patrick. Le ultime dinamiche all’interno della casa hanno lasciato il segno e l’artista è finito nel mirino della critica social anche per la sua discussa relazione con l’ex tronista sarda.

Anche gran parte dei coinquilini sono certi che la breve partecipazione della Enardu avrà conseguenze negative sul percorso di Pacifico Settembre nel Reality Show di Canale 5.

“Serena ha bruciato Pago” - ha affermato Patrick senza fare giri di parole durante una conversazione con Andrea Montovoli che ha rimarcato che il cantante “era invincibile” prima dell’ingresso della Enardu nella casa più spiata dagli italiani.

Per l’attore la quarantaquattrenne non ha fatto niente per farsi amare ed ha finito con il condizionare anche il comportamento del musicista.

La Enardu sbotta su Stories contro l'attore

Le affermazioni di Montovoli hanno provocato la reazione stizzita di Serena Enardu. Per l’ex tronista l’attore, con le sue esternazioni, starebbe spingendo il pubblico a votare contro Pago. Da qui la Stories in cui attacca l’ex compagno di avventura ed esorta follower e telespettatori a salvare il cantante che è finito al televoto con Licia Nunez. “Prima ha riferito che il mio ingresso nella casa non andava bene perché Pago doveva proseguire il percorso da solo, ora ha detto che deve uscire dalla casa così possiamo stare insieme” - ha affermato stizzita la quarantaquattrenne che ha aggiunto che l’artista se vuole raggiungerla può tranquillamente varcare la porta rossa.

“Ma se vuole stare in casa per mille motivi non lo decide certo Montovoli o gli altri concorrenti” - ha puntualizzato Serena che ha rivolto un appello ai fan del GF Vip esortandoli a salvare Pago perché è la persona più onesta e vera all’interno della casa: “Lui è l’unico che può trasmettere un messaggio importante”.