Antonella Elia e Valeria Marini sono state protagoniste di un duro scontro all'interno della casa del Grande Fratello Vip 4. Le due concorrenti del reality-show di Canale 5 hanno discusso per Aristide Malnati: in particolare la showgirl di Torino sarebbe gelosa del rapporto che l’archeologo ha con la Marini. Valeria Marini durante la quattordicesima puntata del GF è diventata una concorrente della casa a tutti gli effetti. Ovviamente l‘ingresso della showgirl romana ha creato un po’ di scompiglio tra gli altri concorrenti.

Va detto che tra Valeria e Antonella non scorre affatto buon sangue. In precedenza, la diva del Bagaglino era già entrata in casa per ammonire il comportamento della torinese. Inoltre, la torinese assieme ad Antonio Zequila finì al centro di un’aspra polemica, perché fecero dei commenti poco carini sull'aspetto fisico della romana.

Aristide Malnati tra due fuochi: Valeria e Antonella litigano per lui

Poco fa Valeria Marini ha invitato Aristide Malnati a fare un bagno con lei in piscina, con l’occasione la gieffina voleva insegnare all'archeologo lo stile ‘delfino’ in acqua.

Mentre in un primo momento Aristide sembrava imbarazzato e voleva declinare l’invito, poi sembra che abbia cambiato idea. In quel momento però Antonella Elia ha raggiunto gli altri coinquilini in giardino ed ha messo Malnati alle strette.

Senza pensarci più di tanto Antonella ha esclamato: “Se vai a fare il delfino con lei con me hai chiuso”. Di fronte a tali affermazioni la Marini non è restata in silenzio, al contrario ha cercato di spiegare alla torinese che con Aristide sono amici da molto tempo.

In effetti Aristide Malnati e Valeria Marini si conoscono da un paio di anni, mentre la Elia ha conosciuto l’archeologo solamente nella casa del Grande Fratello.

Per evitare lo scontro tra le due donne, l’archeologo ha promesso che terminata la lezione di nuoto con Valeria avrebbe fatto la sauna con Antonella.

Valeria Marini accusa la Elia di avercela con le donne

Le rassicurazioni di Aristide Malnati non sono servite a molto.

Valeria Marini ha accusato Antonella Elia di avercela con tutto il genere femminile: “Continui a fare una brutta figura, non sei solidale con le altre donne”. In un primo momento l’ex ragazza di Non è la Rai ha abbandonato la discussione, ma poi è tornata sui suoi passi. Antonella Elia ha dichiarato rivolgendosi alla sua “rivale”: “Questa è la casa che ti meriti, perché evidentemente fuori non hai nulla”. In seguito alle ultime affermazioni della concorrente del Grande Fratello, Valeria Marini ha preferito restare in silenzio. Al contrario la diva del Bagaglino pare che abbia preso l’attacco in modo ironico.