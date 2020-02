Cosa ci facevano Giulia De Lellis e Andrea Damante vicini vicini ieri sera, mercoledì 19 febbraio? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip dopo aver visto uno scatto rubato ai due ex durante un evento legato alla Fashion Week che è attualmente in corso a Milano. L'influencer e il dj, infatti, sono stati paparazzati mentre chiacchieravano amabilmente e si sorridevano ad un evento mondano: assenti alla serata in questione sia il motociclista Iannone che Claudia Coppola, la fidanzata di lui.

Giulia De Lellis incontra di nuovo l'ex Damante a Milano

Proprio nel giorno in cui tutti i giornali di gossip hanno riportato la voce sullo "stop" che Andrea Iannone le avrebbe imposto nel pubblicare Stories di coppia, Giulia De Lellis si fa rivedere accanto al suo più famoso ex fidanzato. Come documenta una fotografia che ha pubblicato per prima Deianira Marzano sui social, ieri sera l'influencer è stata paparazzata molto vicina ad Andrea Damante ad un evento della Fashion Week di Milano.

La romana, dunque, è stata pizzicata dai curiosi mentre scambiava sguardi e chiacchiere di complicità con il ragazzo col quale ha fatto coppia fissa per circa due anni, dalla scelta negli studi di Uomini e Donne alla rottura definitiva nell'estate del 2019.

Lo scatto nel quale si vedono i "Damellis" insieme ad una festa ha riacceso le speranze di quei fan che ancora credono in un ritorno di fiamma, nonostante entrambi si siano rifatti una vita accanto ad altre persone.

Andrea Iannone assente al fianco di Giulia De Lellis alla MFW

Un altro particolare non di poco conto che hanno notato i più attenti è che ieri sera né Giulia De Lellis né Andrea Damante erano accompagnati dai loro compagni all'evento nel quale si sono incrociati (non si sa se volutamente o per caso).

L'influencer è arrivata alla festa senza il suo Andrea Iannone (che si dice le abbia imposto di non pubblicare né foto né video della loro storia d'amore finché l'accusa di doping contro lui non cadrà), mentre il bel dj si è affiancato ad un amico e non alla compagna Claudia Coppola.

C'è chi sussurra, infatti, che sia già finita la frequentazione tra l'ex tronista di Uomini e Donne e la ragazza mora con la quale si è fatto vedere negli ultimi mesi, l'unica che ha ufficializzato come sua dolce metà dopo la dolorosa rottura con Giulia.

Gossip e incontri tra Giulia De Lellis e il 'Dama'

L'incontro ad un evento della Fashion Week attualmente in corso a Milano, però, non è l'unico che c'è stato ultimamente tra Giulia De Lellis e il suo ex Andrea. Soltanto pochi giorni fa, infatti, tutti i siti di gossip riportavano la notizia secondo la quale l'influencer e il dj si sarebbero incrociati casualmente in un negozio della città lombarda gestito da un amico di lui: a provare il fatto che i due ex siano stati nello stesso store di scarpe personalizzate, infatti, sono le Stories che entrambi hanno pubblicato su Instagram quel pomeriggio.

Un altro particolare che non è sfuggito ai fan più attenti è che da pochissimo la romana ha iniziato ad allenarsi nella stessa palestra milanese dove Damante si reca quasi ogni giorno per mantenere una forma perfetta: è una casualità anche questa oppure c'è davvero un riavvicinamento in corso tra i "Damellis"?

Da un po' di tempo, inoltre, tutto tace sul fronte sentimentale sia di Giulia che di Andrea: lei non si fa più vedere sui social con il pilota Iannone (pare per motivi legati all'accusa di doping che è stata fatta a lui), il "Dama" sembra aver preso improvvisamente le distanze da Claudia, la giovane con la quale stava provando a ricominciare dopo un lungo periodo di singletudine.