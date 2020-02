Per Ida Platano e Riccardo Guarnieri è giunto il momento di tornare nuovamente in studio a Uomini e donne per fare un bilancio del loro ritorno di fiamma trasmesso in televisione durante il periodo natalizio. Ieri 6 febbraio la coppia storica del dating show di Maria De Filippi è tornata di nuovo in trasmissione su Canale 5 e i due non hanno nascosto che tra di loro non stia proseguendo tutto nel migliore dei modi. Le incomprensioni e i problemi non mancano mai tra Ida e Riccardo e la dama in studio ha confessato che il cavaliere la accuserebbe di essere una persona incoerente.

Uomini e donne, ancora problemi tra Ida e Riccardo: lei voleva andare a convivere

Nel dettaglio, infatti, le gossip news che arrivano dalla puntata di Uomini e donne trasmessa giovedì pomeriggio rivelano che la proposta di matrimonio che Riccardo aveva fatto ad Ida prima del periodo natalizio, con tanto di filmati caricati sui social, sembrerebbe essere in bilico.

La dama ha raccontato in trasmissione di esserci rimasta un po' male perché durante il periodo natalizio non c'è stato un vero e proprio invito ufficiale da parte di Riccardo, per poter trascorrere le feste tutti assieme. Ida, però, non nasconde che questo per lei è un periodo positivo dal punto di vista personale.

La Platano è tornata ad uscire è più serena ma al tempo stesso non può nascondere il fatto che con Riccardo ci siano ancora oggi diverse cose che non vanno e non funzionano. Il colpo di scena è arrivato nel momento in cui Ida ha confessato di aver invitato Riccardo al compleanno di suo figlio: lui non ha rifiutato l'invito ma poi la dama è andata oltre ed ha chiesto al cavaliere di andare a vivere da lei.

Riccardo accuserebbe Ida di essere incoerente

Insomma Ida ha proposto a Riccardo di iniziare la convivenza insieme e quindi di mettere le basi per una vera e propria storia d'amore. Ma a quanto pare la reazione di Guarnieri non sarebbe stata delle migliori, dato che Ida ha confessato in studio che Riccardo le darebbe dell'incoerente.

A quel punto, durante la puntata di Uomini e donne, ha preso la parola Riccardo che non ha smentito le parole della dama ma si è limitato a dire di non voler fare ulteriori polemiche.

'Perché dobbiamo venire qui e litigare ogni volta?' ha dichiarato il cavaliere visibilmente infastidito dalle confessioni che sono state fatte dalla Platano. Insomma sembrerebbe proprio che a distanza di mesi e nonostante i loro mille sforzi, Ida e Riccardo proprio non ce la fanno a trovare un punto d'incontro e a superare così tutti i problemi che costituiscono un vero e proprio ostacolo per la loro felicità e la loro armonia di coppia.

Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi su questa coppia di U&D over.