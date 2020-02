La presenza di Serena Enardu nel cast del Grande Fratello Vip 4 non smette di far discutere: la scelta degli autori del reality di affidare alla sarda il ruolo di concorrente ha scatenato una serie di chiacchiere inaspettate sul suo conto. Alcuni siti di Gossip, ad esempio, stanno riportando la notizia secondo la quale l'influencer avrebbe messo dei "like" sospetti ad una sua vecchia conoscenza prima di entrare nella Casa: stiamo parlando di Alessandro, il ragazzo del quale lei si era invaghita a Temptation Island Vip.

Serena non convince al Grande Fratello Vip

La Enardu è sicuramente una delle concorrente più discusse di questa prima parte di Grande Fratello Vip 4; la presenza della donna nella Casa più spiata d'Italia, infatti, non è ancora stata "digerita" da molti telespettatori. Sull'influencer, infatti, stanno circolando tanti gossip, la maggior parte dei quali riferiti al suo amore ritrovato con Pago.

A pensare che la sarda non sia realmente interessata al cantante (il suo unico scopo sarebbe quello di stare sotto i riflettori), sono in migliaia e non perdono l'occasione per sottolinearlo soprattutto sui social network.

Nelle ultime ore, ad esempio, chi non ama particolarmente Serena ha riportato una chiacchiera sul suo conto che è destinata a far discutere: prima di entrare a far parte del cast del reality Mediaset, infatti, l'ex tronista di Uomini e Donne ha apprezzato su Instagram alcune foto di una sua vecchia conoscenza.

La Enardu, infatti, ha lasciato dei "like" ad alcune foto di Alessandro, il ragazzo con il quale si è rapportata a Temptation island Vip non molti mesi fa.

La domanda che si stanno ponendo i curiosi è: come reagirà Pago quando scoprirà che la sua amata continua a tenere d'occhio sul web il tentatore che ha contribuito alla loro recente rottura?

Serena e Pago accusati di essere strateghi dai fan del Grande Fratello Vip

Un altro motivo per il quale Serena non sta molto simpatica ai fan del Grande Fratello Vip 4, è da ricercare nel comportamento poco limpido che lei e Pago hanno assunto nel corso dell'ultima diretta che è andata in onda.

In rete, infatti, sta circolando il video di un fuori onda in cui i due ritrovati piccioncini si accordavano per avvicinarsi ad un concorrente che ritengono molto forte al televoto: Patrick Ray Pugliese.

"Stagli vicino perché è forte", suggerisce il cantante alla fidanzata dopo che quest'ultima gli ha fatto presente che il compagno d'avventura è molto amato dal pubblico a casa.

Proteste per l'ingresso nella Enardu nella Casa del Grande Fratello Vip

Lo scarso affetto che il pubblico sta dimostrando nei confronto di Serena Enardu nasce soprattutto dal momento in cui è stata nominata concorrente ufficiale del GF Vip 4.

La scelta degli autori del reality di far entrare la sarda nella Casa dopo che un televoto aveva evitato che questo accadesse nelle prime settimane, ha fatto storcere il naso a tantissimi: la decisione degli addetti ai lavori, infatti, è stata considerata dai più non democratica, ma atta soltanto ad aumentare gli ascolti e le dinamiche del gioco a discapito della volontà della gente.

Anche alcuni personaggi famosi hanno protestato per la partecipazione dell'influencer al format di Canale 5: dall'espulso Salvo Veneziano alla prima vincitrice Cristina Plevani, infatti, in moltissimi si sono opposti all'arrivo della compagna di Pago nel cast del programma già iniziato da quasi un mese.

Un'altra piccola polemica che è nata su Serena è quella sulla capanna dell'amore che lei e il fidanzato hanno costruito in sala da pranzo per avere un po' d'intimità: Fabio Testi, infatti, ha invitato i due a fare queste cose a casa loro e non davanti alle telecamere.