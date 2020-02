Dopo l’ennesimo scontro tra Antonella Elia e Valeria Marini, nella casa del Grande Fratello Vip 4 continua ad esserci un clima ricco di tensione. A catturare l’attenzione dei fan nelle scorse ore sono stati anche Antonio Zequila e Teresanna Pugliese, che hanno avuto un confronto acceso a causa di una prova voluta dagli autori del Reality Show. L’ex volto di Uomini e Donne ha invitato l’attore ad essere più umile, non appena si è lamentato poiché Paola Di Benedetto e Sara Soldati si sono rifiutate di recitare con lui.

L’ex fidanzata di Francesco Monte, per la precisione, ha perso le staffe quando Zequila ha sostenuto di non voler più fare l’attore ma l’aiuto regista di Fabio Testi. Le seguenti, sono state le parole che l'influencer partenopea ha rivolto al coinquilino: “Antonio ma la tua umiltà e professionalità dove arriva?".

Adriana Volpe contraria alla proposta di Antonio

Continuano ad avere i nervi abbastanza tesi i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, che nella giornata di oggi giovedì 27 febbraio 2020 hanno movimentato la diretta televisiva.

A creare scompiglio, e quindi vari dissidi tra le mura della casa di Cinecittà, è stato un nuovo comunicato ufficiale relativo ad una prova in cui gli inquilini dovranno mostrare le proprie capacità attoriali, guidati da Fabio Testi nei panni di regista. Oltre all’aggressione di Antonella Elia ai danni di Valeria Marini, i telespettatori hanno assistito anche alla discussione che ha visto protagonisti Zequila e Teresanna Pugliese.

Tutto ha avuto inizio quando l’attore, per cercare di placare gli animi, ha consigliato di mescolare i gruppi di recitazione delineati per evitare un altro scontro tra le due showgirl. La proposta di Antonio non è piaciuta ad Adriana Volpe, che riferendosi a Paola Di Benedetto e Sara Soldati ha esclamato: “Non sono d’accordo il gruppo rimane così, perché una di loro adesso deve andare a fare le scene con Zequila”.

Teresanna e Zequila litigano a causa della prova di recitazione

La situazione ha preso una brutta piega nell’istante in cui Zequila ha perso la pazienza, dicendo di non essere all’altezza di recitare con questi attori e di voler fare l’aiuto regista. La sfuriata di Antonio ha suscitato la reazione di Teresanna, che oltre a precisare al compagno d’avventura che si trattava soltanto di un gioco e di nessun film, gli ha fatto notare di non avere umiltà e professionalità. La replica di Zequila all’ex fidanzata di Francesco Monte non si è fatta di certo attendere, visto che ha chiarito la sua presa di posizione ribadendo di essersi stancato poiché nessuno vuole recitare con lui.

A questo punto l’influencer partenopea ha alzato il suo tono di voce nei confronti dell’attore conosciuto anche come Er Mutanda, dicendogli: “Il tuo curriculum ormai lo conosciamo”.