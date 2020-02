Dopo aver evitato la concorrenza con il Festival di Sanremo questo venerdì, il Grande Fratello Vip si prepara al ritorno in onda con una puntata scoppiettante: questo almeno è quello che ha anticipato Alfonso Signorini nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Verissimo. Il conduttore del reality, infatti, ha informato il pubblico che lunedì 10 febbraio Miriana Trevisan entrerà in Casa per confrontarsi con Serena Enardu.

L'ex moglie di Pago ancora ospite

Mancano due giorni al ritorno in Tv del Grande Fratello Vip 4: lunedì 10 febbraio, infatti, andrà in onda una nuova puntata del reality ad una settimana di distanza dall'ultima.

Alfonso Signorini, intervenuto oggi nel salotto di Verissimo, ha regalato al pubblico di Canale 5 un'anticipazione molto interessante di quello che accadrà in diretta tra pochissimi giorni. Il presentatore, infatti, ha fatto sapere che tra gli ospiti del programma c'è anche una donna che è già entrata nella Casa qualche settimana fa per fare una sorpresa ad uno dei concorrenti: lei è Miriana Trevisan, l'ex moglie di Pago. Stando a quello che ha raccontato il padrone di casa, la showgirl sarebbe piuttosto arrabbiata con Serena Enardu, la compagna del cantante che da una decina di giorni gareggia al suo fianco.

"Lei entrerà ed è una che non le manda di certo a dire. Tiene tanto a Pago e non ne può più di vederlo con Serena", ha svelato il conduttore del GF Vip poche ore fa a Silvia Toffanin.

I parenti di Pago contro Serena

L'ingresso della Trevisan nella Casa per un faccia a faccia con la Enardu, arriva a pochi giorni dalla pubblicazione di alcune sue forti dichiarazioni contro la stessa: la rivista di "Spy", infatti, ha raccolto gli sfoghi dei familiari di Pago, tutti assolutamente contrari alla presenza di Serena nel cast del Grande Fratello Vip.

Miriana, in particolare, ha informato il pubblico che il figlio Nicola non guarda più il padre in Tv da quando Serena è stata nominata concorrente ufficiale: "È dispiaciuto perché sarebbe dovuto essere lui la sua unica sorpresa".

Anche il fratello dell'artista sardo si è esposto sui giornali per dare dell'"egoista" all'influencer, che starebbe approfittando della generosità e del cuore buono del fidanzato per avere visibilità.

Pago ovviamente non è al corrente di quello che hanno detto i suoi parenti sulla donna che ama, ma con ogni probabilità, lo verrà a sapere lunedì in diretta Tv su Canale 5.

Attesa per la nuova puntata

Pago e Serena, dunque, saranno i protagonisti assoluti della decima puntata del Grande Fratello Vip: stando alle prime anticipazioni che sono trapelate sulla diretta di lunedì 10 febbraio, la coppia sarà messa di fronte al drastico pensiero (che condividono la maggior parte dei telespettatori) che tutti i parenti di lui hanno sull'amore ritrovato con l'influencer sarda.

Il concorrente del reality Mediaset, inoltre, dovrebbe scoprire che suo figlio Nicola non è contento del fatto che sta condividendo l'avventura nella Casa con la sua storica compagna, la quale starebbe oscurando la sua personalità solare ed esuberante.

Miriana Trevisan, inoltre, varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà per 'dirne quattro' alla donna che ha fatto tanto soffrire il suo ex marito durante e dopo Temptation Island Vip, la stessa che oggi è tornata sui suoi passi ed ha cercato ed ottenuto un ritorno di fiamma dal grande impatto mediatico, tanto quanto la loro rottura in estate.