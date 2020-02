Stasera su Canale 5 in prima serata andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Questa settimana sarà l'unica puntata in quanto venerdì la trasmissione non andrà in onda per evitare la concorrenza con il Festival di Sanremo. Le anticipazioni riguardo la puntata di stasera, dopo l'entrata di Serena Enardu, rivelano un nuovo ingresso decisamente particolare nella casa. L'attrice Eva Robin's farà il suo ingresso con uno scopo che lascerà senza parole sia gli inquilini che il pubblico a casa.

GF Vip anticipazioni: ingresso atteso e omaggio a Sanremo

L'ingresso di Eva Robin's nella casa del Grande Fratello Vip porterà grande scompiglio tra gli inquilini. L'attrice ha intenzione di rivelare dei dettagli decisamente scottanti riguardo alcuni concorrenti, anche se ancora non si conoscono i protagonisti delle sue rivelazioni e il contenuto. Non sarà l'unico momento degno di nota di questa puntata, perché ci sarà un bellissimo e divertente omaggio al Festival di Sanremo. Nella casa entreranno, infatti, diversi ospiti musicali che avranno il compito di esibirsi nel loro campo insieme ai concorrenti del reality show, che dovranno mostrare al pubblico le loro doti canore.

Da qualche giorno i protagonisti del GF Vip sono impegnati nello studio di brani musicali italiani molto famosi e sembrano essere pronti per esibirsi in una gara canora che farà letteralmente impazzire i telespettatori.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: cosa accadrà stasera

Come abbiamo capito, sarà una puntata all'insegna della musica. I concorrenti si trasformeranno in cantanti, ma non dovranno dimenticare che le nomination e le eliminazioni sono all'ordine del giorno.

I nominati di questa settimana sono Michele Cucuzza, Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana e Patrick Ray Pugliese. Durante la puntata di stasera si scoprirà chi sarà il concorrente che dovrà immediatamente abbandonare la casa più spiata d'Italia (anche se pare che il meno votato potrebbe entrare in una nuova nominations per l'uscita della settimana prossima). La Maggiorana in questi giorni ha fatto un appello al pubblico per chiedere di essere votata in quanto sembra essere intenzionata ad uscire dalla trasmissione.

Bisogna vedere se i telespettatori hanno deciso di accontentarla o se dovrà proseguire con questa avventura.

Alfonso Signorini e la produzione, durante la puntata di stasera, potrebbero decidere anche di comunicare ai partecipanti dell'allarme per il coronavirus. I concorrenti non sanno cosa accade fuori, ma questa potrebbe essere una notizia da riportare a loro, e specialmente a Fabio Testi che ha un figlio in Cina. Come ogni puntata potrebbe riservare molte altre sorprese, piacevoli o meno, per questo non bisogna perdersi il nuovo appuntamento.