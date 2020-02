La quarta edizione del Grande Fratello Vip, attualmente in onda su Canale 5, verrà ricordata sicuramente per le squalifiche e i comportamenti non consoni ad una trasmissione trasmessa in diretta in televisione. Dopo la squalifica di Salvo Veneziano e la più recente di Clizia Incorvaia, è di poco fa la notizia di un comportamento inadeguato di Antonella Elia che avrebbe dato una spinta a Valeria Marini.

Antonella Elia e la lite con Valeria Marini

La prima lite fra Antonella Elia e Valeria Marini è scoppiata a colpi di insulti.

L'ex star del Bagaglino ha definito la sua rivale Baby Jane e Bambola assassina. I riferimenti ai film horror non sono piaciuti all'ex valletta di Mike Bongiorno, al punto che la bionda non le ha mandate a dire: “Sei impazzita? Stai dando i numeri? Guarda che ti vengo vicina e ti zittisco di brutto”. La Marini ha detto che stava parlando di film e non di lei: “Soffri di manie di protagonismo”. “Tu sbraiti come un’oca” - ha risposto l’ex ragazza di Non è la Rai. “E comunque a me certi sguardi e certe minacce non li fai” - ha detto Valeria prima di allontanarsi per entrare in confessionale.

Valeria Marini riceve uno spintone da Antonella Elia

Le due donne si stanno contendendo l'amicizia di Aristide Malnati, che sembra non riuscire a prendere una posizione e ad avere una preferenza. Questa notte la Marini ha accusato la Elia di portare negatività all'interno della casa del Grande Fratello. "Porti negatività in casa: tutti sono positivi tranne te. Fatti una domanda, Antonella. Io sono sempre al sole, dico le cose come stanno".

Dopo queste parole c'è stato l'ennesimo scontro. Qualche ora fa, invece, l'apice dell'incompatibilità caratteriale delle due bionde showgirl si è raggiunta quando Antonella Elia ha spinto Valeria Marini. L'episodio è avvenuto durante la diretta trasmessa dal canale Mediaset Extra e il video ha fatto il giro del web. Sui social le persone si stanno scagliando contro il comportamento di Antonella Elia e ne chiedono a gran voce l'espulsione.

I fan dell'ex valletta de "La Ruota della Fortuna", invece, danno ragione alla Elia, in quanto le frasi pronunciate dalla Marini hanno sicuramente ferito la donna.

La squalifica di Salvo Veneziano dal Grande Fratello

Durante questi 50 giorni di permanenza dei vip all'interno della casa più spiata d'Italia, non sono mancati altri momenti spiacevoli. Occorre ricordare sicuramente l'episodio che ha visto protagonista l'ex concorrente della prima edizione del reality nip, Salvo Veneziano, che dopo soltanto 6 giorni è stato squalificato dal reality. Il suo percorso è stato interrotto a causa di frasi incresciose pronunciate in merito alla bella influencer Elisa De Panicis.

Le affermazioni del pizzaiolo siciliano sono state molto violente e giudicate in modo negativo, sia dal pubblico che ha richiesto a gran voce la sua espulsione, sia dall'occhio vigile del Grande Fratello.

La squalifica di Clizia Incorvaia

Si tratta di un episodio più recente, invece, la squalifica di Clizia Incorvaia, avvenuta lunedì sera. L'ex moglie del cantante delle Vibrazioni, Francesco Sarcina, ha detto ad Andrea Denver: "Sei un Buscetta". Il riferimento al pentito, collaboratore di giustizia, ha fatto scomodare anche l'Arma dei Carabinieri che ha definito inaccettabile una frase del genere.

A gran voce anche gli sponsor si sono schierati contro quanto ha detto l'influencer siciliana. Molti brand, infatti, hanno richiesto alla produzione di prendere posizione per punire questo comportamento. Il Grande Fratello non ha potuto fare altro che squalificare Clizia Incorvaia dal reality. Nella puntata di lunedì scopriremo se il Grande Fratello deciderà di punire anche questo brutto gesto di Antonella Elia nei confronti di Valeria Marini.