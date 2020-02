Al Grande Fratello VIP le emozioni non mancano mai. Dopo un mese in cui i litigi hanno fatto da padroni, nella casa di Cinecittà sembra essere arrivato il tempo dell’amore. Dopo l’ingresso di Serena, che si è riconciliata con il suo Pago, al centro dell’attenzione sono finiti Paolo Ciavarro, famoso opinionista di Forum, e Clizia Incorvaia. Nella scorsa diretta è stato mostrato un filmato abbastanza particolare e a tratti imbarazzante per i protagonisti: nel video, infatti, tutti hanno notato una grande complicità tra i due che, nelle ultime giornate, si sono avvicinati sempre di più.

In casa è entrata anche Eleonora Giorgi, mamma di Paolo, per manifestare tutta la sua stima nei confronti di Clizia. L’attrice ha sempre creduto alla nascita di un rapporto speciale tra suo figlio e la siciliana, prima ancora che iniziasse il gioco. La situazione, però, è completamente cambiata nella giornata di domenica: in tarda serata, Clizia ha raccontato infatti a Ciavarro di avere, fuori dalla casa, una frequentazione di un mese.

Clizia Incorvaia dichiara di non essere entrata single in casa

Questa dichiarazione è stata per Paolo un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Tutto stava andando per il meglio, complice anche la festa anni '90 organizzata sabato sera nella casa. In quell’occasione, lui e Clizia si sono mostrati molto complici, tanto da scambiarsi baci ed effusioni. Se sabato sembrava che fossero state gettate le basi per una bella storia d’amore, durante la giornata di domenica i due hanno cercato di evitarsi il più possibile.

È nella notte che, probabilmente, Clizia ha iniziato a maturare una serie di pensieri molto controversi. C’è da dire, però, che già dopo la puntata di venerdì 31 gennaio, Clizia si è mostrata abbastanza sorpresa dalla situazione creatasi: ‘Siamo stati presi un po’ alla sprovvista perché è come se mi vedessi in un album di nozze, di matrimonio, non consumate’, ha detto alla sua amica Licia Nunez. Non sappiamo come andrà a finire questa vicenda; l'unica cosa certa è che la loro storia sta facendo sognare e appassionare tantissime persone, tanto da monopolizzare l’hashtag ufficiale del programma.

Paolo Ciavarro resta deluso dalla confessione di Clizia

Chi segue con attenzione il Grande Fratello VIP sa bene che Paolo Ciavarro è uno dei concorrenti più timidi ed introversi dell’edizione. Nonostante questo, però, ha dimostrato un interesse sincero verso Clizia, aprendosi e mostrando lati del suo carattere ancora nascosti. Sabato sera, per esempio, si è scrollato di dosso la timidezza e ha ballato più volte con Clizia, anche in modo avvincente e passionale. La dichiarazione dell’Incorvaia, però, cambia completamente le carte in tavola, come lo stesso Paolo ha dichiarato. La reazione del ragazzo è apparsa abbastanza fredda, quasi come se volesse proteggere la sua fragilità e il fatto di esserci rimasto male di fronte a questa dichiarazione.

Lui la prende sul ridere e dice: ‘Non me lo aspettavo, anche io lo avrei detto... stai serena e non ti devi preoccupare’.

Lei ha detto di essersi sentita costretta a chiarire, perché lo ha ritenuto fondamentale in un momento delicato come questo. Per entrambi è una situazione molto pressante, è la stessa Clizia a dire: ‘Non ti pressa questa cosa?’. Stando al loro discorso, insomma, Paolo sembra aver voluto mettere le mani avanti e troncare sul nascere ogni eventuale rapporto, evitando problemi con l'uomo lasciato fuori dalla siciliana. Quello che lui non sa, però, è che Clizia a tutti i suoi compagni ha dichiarato di provare attrazione e un forte interesse verso Ciavarro, tanto da farle mettere in dubbio la sua frequentazione.

Stasera ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello VIP. Sicuramente ampio spazio, nel corso della trasmissione, sarà dedicato a questo argomento.