Forti tensioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip dopo che Andrea Denver ha mandato Clizia Incorvaia al televoto. I due concorrenti del Gf Vip, infatti, sono stati protagonisti di una lite furiosa durante un bagno in piscina, davanti gli occhi sbigottiti di Antonio Zequila e Paolo Ciavarro. Nel dettaglio, l'influencer ha dato del 'pentito' al modello, tanto da paragonarlo a Buscetta, il celebre collaboratore di giustizia.

Clizia, lite furiosa con Denver al Grande Fratello Vip

Gli inquilini rinchiusi nella casa del Grande Fratello Vip si sono resi protagonisti di alcuni violenti litigi e scontri verbali, che hanno scatenato l'indignazione dei fans del programma.

In particolare, alcune ore fa Clizia Incorvaia si è scagliata come una furia contro Andrea Denver, reo di averla mandata in nomination. In questo frangente, l'influencer ha attribuito al compagno di avventura termini inqualificabili, tanto da spingere i fans a chiedere la sua immediata squalifica dai giochi. In pratica, la nomination non è andata particolarmente giù all'ex moglie di Francesco Sarcina. Clizia, infatti, si è allontanata nettamente dal modello fino a stamattina, quando è stata protagonista di uno scontro senza precedenti con quest'ultimo in piscina, dopo essersi sfogata tutta la notte con Paolo Ciavarro.

La Incorvaia attacca Andrea: Sei un pentito, un Buscetta

Ancora liti all'interno della casa del Gf Vip, questa volta con protagonisti Denver e la Incorvaia. A tal proposito, il modello ha raggiunto Clizia piscina per un chiarimento. Peccato, che le cose siano subito degenerate, tanto da arrivare ad accusarlo di essere 'un pentito, un Buscetta'. La donna, col termine Buscetta, ha voluto indicare il primo collaboratore di giustizia, che permise lo svolgimento del maxi processo a Palermo nella seconda metà degli anni '80.

Ma l'influencer non contenta, ha continuato ad inferire contro Andrea, che considerava un suo vero amico fino al quel momento. L'ex moglie del frontman de Le Vibrazioni, infatti, non si aspettava che il modello la nominasse, tanto da accusarlo di aver 'ammazzato suo fratello' dopo avergli urlato parole di fuoco, dinanzi agli occhi sbigottiti di Paolo Ciavarro e Antonio Zequila. Denver, a questo punto, ha fatto molto fatica a replicare alle parole piene di rancore della concorrente del Grande Fratello Vip, tanto da scoppiare a piangere per un lungo tempo.

La fidanzata di Paolo Ciavarro rischia l'espulsione

Nel frattempo, le affermazioni dell'Incorvaia hanno fatto in breve tempo il giro della rete. A tal proposito, i telespettatori credono che il comportamento dell'influencer sia stato esagerato, in quanto non si può paragonare un concorrente del Gf Vip ad un pentito della mafia, solo perché l'ha spedita in televoto. Per questo motivo, molti fans del programma stanno chiedendo al Reality Show di Alfonso Signorini di prendere seri provvedimenti nei confronti della nuova fidanzata di Paolo Ciavarro. La concorrente sarà espulsa dal Grande Fratello Vip?

In attesa di saperlo, si ricorda che la nuova puntata sarà in onda lunedì 24 febbraio su Canale 5.