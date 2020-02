Il ritorno di fiamma che Pago e Serena stanno avendo nella Casa del Grande Fratello Vip, sta suscitando non poche polemiche. Se la maggior parte dei telespettatori ha protestato per l'ingresso della sarda nel cast ufficiale del reality, anche alcuni concorrenti si sono esposti per criticare la scelta di farla diventare improvvisamente un'inquilina della Casa. Fabio Testi, ad esempio, non ha nascosto il suo malcontento nel vedere l'influencer entrare nelle dinamiche del gioco ad un mese dal suo inizio, ma ha anche tuonato contro la scelta della ritrovata coppia di appartarsi in una capanna per amoreggiare.

Fabio Testi dopo l'arrivo di Serena al Grande Fratello Vip: 'Mi rode'

Sono passati pochi giorni da quando Serena Enardu è diventata una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 4, ma sono già tantissime le critiche che hanno ricevuto sia lei che gli autori del reality che l'hanno fatta entrare in Casa contro il volere del pubblico.

Tra coloro che non hanno gioito per l'ingresso dell'influencer nel cast, c'è anche Fabio Testi che, interpellato su questo argomento in confessionale, ha detto: "Lei tutta bella fresca, mentre noi qua da quattro settimane.

Lei arriva ed ha pure il fidanzato qua. Un po' mi rode il c... detto tra noi".

Oggi, a ridosso di una nuova puntata in diretta, l'attore si è lasciato andare ad un altro commento al veleno nei confronti sia della sarda che di Pago che, come sanno tutti, hanno trascorso la notte scorsa in una capanna fatta di cuscini e coperte per avere un po' d'intimità.

Testi critica la 'capanna dell'amore' al Grande Fratello Vip

Nella tarda mattinata di lunedì 3 febbraio, dopo aver visto la capanna in sala da pranzo dove hanno dormito Pago e Serena, Fabio Testi ha tuonato: "I cartonati della Stazione Termini. Ma dai, per fare una trom... E fatela a casa vostra, no?".

L'attore, dunque, non ha apprezzato né la scelta dalla coppia di costruirsi una "tana" dove trascorrere qualche ora lontano da occhi indiscreti, né il fatto che l'abbiano costruita in una zona della Casa centrale dove tutti passano.

Il pubblico del Grande Fratello Vip contro Pago e Serena

A supportare la "protesta" che ha messo su Fabio Testi all'interno della Casa, sono stati molti fan del Grande Fratello Vip con commenti scritti su Twitter proprio contro la ritrovata coppia.

"Fabio voce del popolo. Stai acquistando punti", "Pensate se la capanna si sfondasse mentre sono dentro e venissero squalificati", "Sono disgustata. Falsi e spietati", "Ma Pago cosa vorrebbe dimostrare con questa capanna, che è figo perché si trom... una che lo ha cornificato?", "La coppia è insopportabile, sembrano quindicenni in preda agli ormoni", "Questi per le telecamere si venderebbero i figli, assurdo", "Pago ha la dignità sottoterra", "Ha ragione Fabio, fatelo a casa vostra.

Il pubblico vuole emozioni vere e trash".

Questi sono solo alcuni dei messaggi che sono apparsi in rete nelle ultime ore contro la Enardu e il compagno rei, a parere di tanti, di comportarsi in modo non consono davanti alle telecamere.