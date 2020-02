L’ingresso di Valeria Marini nella Casa del Grande Fratello Vip ha creato scompiglio: se la maggior parte dei concorrenti ha accolto con affetto la soubrette, c'è chi ha mostrato sin da subito insofferenza nei suoi confronti. Antonella Elia, infatti, nelle ultime ore si è resa protagonista di un episodio che sta facendo molto discutere sul web: dopo essere stata "provocata" dalla sarda con un crocifisso, la showgirl le ha dato uno spintone per allontanarla in malo modo. Gli altri inquilini hanno immediatamente separato le due litiganti, ma Valeria ha chiesto a gran voce che colei che le ha messo le mani addosso sia squalificata.

Antonella e Valeria 'rivali' al Grande Fratello Vip

Tra Antonella e Valeria non corre buon sangue: nella tarda mattinata di giovedì 27 febbraio, le due concorrenti del Grande Fratello Vip si sono rese protagoniste di una litigata che sta facendo molto discutere. Mentre si decidevano le parti da assegnare in una prova di recitazione che la produzione ha dato agli inquilini della Casa, la Elia ha avuto un immediato gesto di stizza nei confronti della Marini che stava cercando di sovrastarla alzando il tono di voce.

Quando la sarda ha cominciato a sventolare un crocifisso davanti al viso della showgirl, quest'ultima non ci ha visto più e l'ha allontanata con una spinta vigorosa tra il braccio e la spalla.

"Ma che gesti fai? Cosa sono, un'indemoniata? Mi hai rotto i co..., sparisci", ha tuonato l'ex valletta di Mike Bongiorno mentre alcuni compagni cercavano di allontanarla dalla sua "rivale".

Da quando la star del Bagaglino è entrata a far parte del cast ufficiale del reality, Antonella non ha mai nascosto l'insofferenza che prova nei suoi confronti, nel suo modo di parlare e delle manie di protagonismo che sembra avere.

La Marini avvisa il Grande Fratello Vip: 'Antonella mi ha messo le mani addosso'

Valeria ha immediatamente reagito alla spinta di Antonella con le seguenti dichiarazioni: "Mi ha messo le mani addosso, mi ha fatto male. Grande Fratello hai visto?".

La Marini si è rivolta agli autori in ascolto in quel momento per chiedere che la coinquilina fosse punita per il brutto gesto che aveva appena fatto nei suoi confronti: "Mi ha dato una spinta, questa è fuori di testa e se ne deve andare.

Supera il limite e così non è più un gioco".

La showgirl sarda ha sostenuto che la Elia l'avrebbe attaccata soltanto perché lei porta al collo un rosario, ed è anche arrivata a chiedere che siano presi dei provvedimenti: "Dev'essere squalificata, ho il segno rosso sul seno".

La Elia da accusatrice ad accusata al Grande Fratello Vip

Quando Valeria l'ha accusata di averla spinta con forza, Antonella non ha negato ma ha ammesso con ironia: "Sì, l'ho fatto ma tanto sei tutta plastica, non hai sentito nulla".

Il parere che stanno esprimendo la maggior parte degli utenti del web su questo episodio, è che è paradossale che la Elia sia passata da colei che accusa ad accusata su una faccenda così delicata come il mettere le mani addosso.

Soltanto poche settimane fa, infatti, la showgirl ha puntato il dito contro Patrick dicendo che l'avrebbe spinta volontariamente per farsi spazio in cucina: "Mi hai spinto e mi hai spostata di un metro".

Durante una puntata in diretta del Grande Fratello Vip, però, Alfonso Signorini ha mandato in onda il filmato di quel momento che ha smentito nettamente la versione della concorrente.

Ancora non si sa se la produzione accetterà la richiesta della Marini di squalificare Antonella per quello che ha fatto, ma sicuramente lunedì prossimo si parlerà a lungo di questo scontro e dell'astio che c'è sin dall'inizio tra le due "donne alfa" della Casa.