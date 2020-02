Lunedì sera la puntata del Grande Fratello Vip si è aperta con il duro scontro tra Patrick e Antonella Elia. Quest'ultima sosteneva di essere stata spintonata dall'uomo quando si trovavano in cucina. Le immagini mostrate da Alfonso Signorini però hanno mostrato chiaramente che lo spintone non c'è stato. Nonostante l'evidenza che ha smentito Antonella, la Elia ha continuato a sostenere la sua tesi parlando addirittura di violenza fisica nei suoi confronti. Patrick, davanti a questa grave accusa, non è restato di certo in silenzio.

Pugliese ha replicato duramente mettendo in atto un vero e proprio show nei confronti di Antonella Elia che è scoppiata in lacrime. Da parte di Patrick sono stati usati termini anche molto pesanti. Uno nello specifico è crotalo. Gli altri inquilini della casa sono rimasti impassibili di fronte all'acceso scontro. Nessuno si è espresso e nessuno ha dimostrato solidarietà ad Antonella Elia. Per questo la donna ci è rimasta ancora più male. Nelle scorse ore però Patrick Ray Pugliese, essendosi reso conto di aver esagerato, ha fatto un gesto di avvicinamento nei confronti di Antonella.

Ecco cosa è successo ieri sera nella casa tra i due.

Antonella Elia in lacrime dopo la lite con Patrick lunedì sera

Dopo la brutta lite che c'è stata lunedì sera durante la puntata del Grande Fratello Vip, Patrick Ray Pugliese ha capito di essere stato un po' troppo duro nei confronti della Elia. Ha così deciso di fare un primo passo nei suoi confronti e di chiederle scusa per il suo comportamento.

In realtà già in diretta aveva cercato di avvicinarsi ad Antonella ma lei lo aveva prontamente allontanato. L'occasione per farle le sue scuse si è presentata ieri sera proprio in cucina. Vediamo come sono andate esattamente le cose.

Patrick prepara una camomilla ad Antonella Elia e le chiede scusa

Patrick era ai fornelli intento a prepararsi una camomilla quando è arrivata Antonella Elia. Patrick allora ne ha approfittato per porgerle le sue scuse.

Ha domandato alla Elia se anche lei volesse una camomilla e si è offerto di preparargliela. Mentre aspettavano che bollisse l'acqua, l'uomo le ha detto: "Ti chiedo anche scusa per la mia pesantezza di ieri, mi è sfuggita di mano la situazione, non sono abituato a litigare in tv." Un Patrick in una veste inedita davvero molto disponibile e servizievole nei confronti di Antonella Elia. Addirittura le chiede se insieme alla camomilla vuole anche dei biscottini. Antonella resta in silenzio e poi ringrazia per la camomilla. Che tra i due possa ritornare la serenità che c'era prima della lite? Non resta che aspettare ciò che accadrà in casa nelle prossime ore.