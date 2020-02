Una nuova bufera si è abbattuta sulla coppia formata da Pago e Serena Enardu, attualmente i protagonisti della 4^ edizione del Grande Fratello Vip. In dettaglio, l'ex tronista è stata travolta dalle critiche per alcune affermazioni gravi, presumibilmente contro il fratello di Pago, Pedro Settembre, il quale era entrato nella casa del Gf Vip per provare a minare un'armonia ritrovata, ancora molto precaria.

Serena nel bufera per un'affermazione infelice

Serena Enardu è sicuramente uno dei personaggi più discussi di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip.

L'ex tronista di Uomini e Donne è nuovamente al centro della bufera per un'affermazione infelice, destinata a suscitare scalpore. A tal proposito, la fidanzata di Pago continua a dividere l'opinione pubblica dopo il suo primo ingresso nella casa di Cinecittà. In particolare, l'Enardu si è lasciata andare a delle confidenze con l'influencer Clizia Incorvaia e l'attrice Licia Nunez nel pieno della notte, che senz'altro saranno oggetto di discussione in occasione della puntata di lunedì 17 febbraio del Reality Show.

Serena, infatti, avrebbe lanciato una freccia velenosa verso un ignoto destinatario, che recitava queste testuali parole: "Certe persone che arrivano all'interno della casa dovrebbero essere incendiate". Un'affermazione forte, che ha scatenato le critiche dei fans del reality show, dopo che il suo fidanzato Pacifico Settembre era stato accusato di frasi sessiste nei confronti di Licia Nunez.

L'Enardu attacca Pedro? L'ipotesi dei fans del Gf Vip

L'Enardu continua a far parlare di sé dopo essere riuscita a scampare all'eliminazione nel corso della puntata del Gf Vip di ieri 14 febbraio su Canale 5. La gemella di Elsa, infatti, ha dimostrato di avercela contro chi cerca di mettere nuovamente zizzania con il fidanzato. Per questo motivo, alcuni fans del Grande Fratello Vip pensano che la frase incriminata di Serena sia indirizzata al cognato Pedro Settembre, entrato in diretta per mettere in guardia Pago.

In quel frangente, l'uomo aveva contribuito ad alimentare i problemi tra il cantante e l'ex tronista. Un ingresso, che aveva destabilizzato la coppia, visto che la donna aveva messo un like ad Alessandro Graziani, l'ex tentatore di Temptation Island per il quale aveva preso una sbandata.

Ma quello che ha suscitato le critiche da parte dei telespettatori è stata la grave affermazione, che recita come un inno alla violenza, tanto da non poter rimanere impunita. Chissà se Alfonso Signorini accoglierà l'appello del fans di rimproverare Serena per le sue affermazioni nel corso della puntata di lunedì 17 febbraio del programma della rete Mediaset.