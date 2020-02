Nuovo polverone in arrivo sul Grande Fratello Vip, un concorrente è attualmente a rischio espulsione per aver riferito dettagli del mondo esterno. Nella fattispecie, Sossio Aruta avrebbe violato il regolamento del Reality Show, rivelando ai concorrenti dettagli del Coronavirus e del campionato di calcio di Serie B.

Sossio, parla del Coronavirus e della Serie B

Sossio Aruta potrebbe venire espulso, in quanto avrebbe violato il regolamento del Grande Fratello Vip. In dettaglio, l'ex calciatore ha rivelato ad alcuni compagni d'avventura cosa sta succedendo al di fuori del reality show.

Per questo motivo, la sua permanenza all'interno del Gf Vip potrebbe avere le ore contate. L'ex cavaliere del trono over di 'Uomini e Donne', infatti, ha confessato ad alcuni inquilini che le persone al Nord indossano le mascherine per proteggersi dalla diffusione del Coronavirus, mentre al Sud la situazione appare più tranquilla.

Inoltre, il fidanzato di Ursula Bennardo ha raccontato a Fabio Testi che il Benevento, attualmente in Serie B, potrebbe arrivare in Serie A, visto che è attualmente prima in classica.

Peccato, che quando l'attore abbia chiesto altri dettagli sulla squadra del Milan, Sossio si sia trincerato dietro un muro di silenzio. Un momento, che non è passato inosservato agli autori del programma, già criticati aspramente per i commenti susseguiti all'episodio increscioso di Clizia Incorvaia, squalificata pochi giorni fa dalla casa di Cinecittà.

Aruta rischia seri provvedimenti al Grande Fratello Vip

Aruta potrebbe andare incontro a seri provvedimenti nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, dopo che aveva rivelato cosa accade al di fuori della casa più spiata d'Italia. Per questo motivo, la produzione lo ha subito chiamato in magazzino, dove facilmente è stato richiamato al suo posto. Un episodio analogo era accaduto la settimana scorsa ad Asia Valente.

In particolare, l'influencer aveva raccontato dettagli sullo scontro tra Morgan e Bugo avvenuto sul palco del 70-esimo Festival di Sanremo. In quell'occasione, Alfonso Signorini l'aveva aspramente rimproverata, avvertendola che da lì in avanti ci sarebbe stato uno stop alle concessioni.

Il fidanzato di Ursula critica Serena

Nel frattempo, il fidanzato di Ursula Bennardo sta continuando a far parlare di sé per alcuni commenti sul ritorno di fiamma tra Pago e Serena. Nella fattispecie, Sossio si è scagliato contro l'Enardu, in quanto ha trattato male il suo fidanzato. L'uomo, infatti, ha sentenziato che la donna è stata troppo aggressiva nei confronti del cantante.

In attesa di sapere, quale sarà il destino di Sossio all'interno del Grande Fratello Vip, non ci resta che attendere la puntata di lunedì 2 marzo su Canale 5.