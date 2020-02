Sulla rete ammiraglia Mediaset prosegue l’appuntamento con il famoso reality Grande Fratello Vip 4 prodotto da Endemol Shine Italy, e che questa settimana andrà in onda di sera sia lunedì e venerdì. La puntata che verrà trasmessa in diretta televisiva il 17 febbraio 2020, si preannuncia scoppiettante. Le anticipazioni circolate in rete nelle ultime ore svelano che dopo quasi un mese e nonostante ormai si siano create delle varie dinamiche tra i concorrenti, ci sarà un nuovo ingresso. Coloro che potrebbero rompere gli equilibri nati nella casa di Cinecittà sono le candidate Teresanna Pugliese, Sara Soldati e Asia Valente, visto che soltanto una di loro potrà unirsi al resto del gruppo in modo ufficiale.

Tra le tre sicuramente la prima ha una marcia in più sia per essere un ex volto di Uomini e Donne, e poiché spesso ha messo in evidenza il suo forte carattere nelle trasmissioni di Barbara d’Urso con il ruolo di opinionista.

GF Vip, spoiler del 17 febbraio: Paolo Ciavarro incontra i suoi genitori

Su Canale 5 si rinnova la messa in onda del Grande Fratello Vip, che questa sera a partire dalle ore 21:45 circa farà compagnia al pubblico con la sua dodicesima puntata. Tramite gli spoiler ufficiali diffusi in anteprima da Mediaset, si evince che nel programma condotto da Alfonso Signorini i telespettatori avranno modo di apprendere chi dovrà abbandonare la casa di Cinecittà tra Serena Enardu e Fabio Testi, attualmente in nomination per volere dei loro compagni d’avventura.

Paolo Ciavarro che è sempre più complice con Clizia Incorvaia, invece riceverà ben due gradite sorprese: l’assistente di Forum oltre a riabbracciare la madre Eleonora Giorgi per la seconda volta, incontrerà anche il padre Massimo che potrebbe avere qualcosa da dirgli. In seguito, tre nuove aspiranti concorrenti varcheranno la porta rossa, ma soltanto una potrà entrare a far parte del gioco.

Tre aspiranti concorrenti pronte ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip

A poter mettere piede nella casa più spiata d’Italia durante il dodicesimo appuntamento serale del reality saranno Teresana Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati, e a scegliere chi dovrà unirsi al resto del gruppo sarà come sempre il pubblico tramite il televoto. Per quanto riguarda le nuove probabili concorrenti, la prima è già nota al pubblico per essere stata tronista e corteggiatrice nel talk show Uomini e Donne, ma soprattutto ex fidanzata di Francesco Monte.

Attualmente la bella partenopea è sposata con Giovanni gentile, estraneo al mondo dello spettacolo, e con cui ha avuto il figlio Francesco nel 2015. La seconda è una blogger campana già conosciuta, per aver partecipato al prequel Saranno isolati dell’Isola dei Famosi 13. Sara Soldati, invece è una modella italiana fidanzata con Thibaut Courtois, l’ex portiere del Chelsea. Inoltre, nel corso della serata si parlerà della lite avvenuta in questi giorni tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese: quest’ultimo è stato accusato dalla sua inquilina di averle dato uno spintone, quando l’ha invitato a lavare i piatti.

Serena Enardu ha fatto capire di pensarla allo stesso modo di Antonella, infatti ha addirittura chiesto alla redazione del Grande Fratello Vip di squalificare il 42enne.