Nella puntata del 13 febbraio di Mattino 5, la conduttrice Federica Panicucci ha deciso di mettersi in collegamento con il fratello di Pago per dargli l'opportunità di replicare alle offese di Serena Enardu dopo la precedente diretta del GF VIP. Pedro, però, ha mostrato un comportamento decisamente differente rispetto a prima.

Il ragazzo, infatti, ha detto di non avere alcuna intenzione di intervenire ulteriormente in merito alla vicenda. A suo avviso, quello che conta è solo la felicità di suo fratello e lui non vuole interferire in nessun modo.

La Panicucci ha insistito e lui si è aperto leggermente di più, ma restando sempre molto neutrale

Scontro tra Serena e il fratello di Pago

La puntata del Grande Fratello VIP, andata in onda lunedì10 febbraio, è stata davvero scoppiettante, specie per quanto riguarda l'ingresso in casa di Pedro. Il ragazzo ha sentito il bisogno di informare suo fratello dell'esistenza di alcuni like che Serena aveva messo a delle foto di Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation Island. Questo comportamento, però, ha fatto perdere le staffe alla Enardu, la quale ci ha visto tanta scorrettezza e immaturità.

A seguito della diffusione di questa notizia, infatti, i due innamorati hanno avuto una pesante discussione che ha animato moltissimo la puntata.

L'intervento di Pedro a Mattino 5

Ad ogni modo, adesso sembra abbiano appianato i loro dissapori e Federica Panicucci ha deciso di chiedere al fratello di Pago di intervenire a Mattino 5 per commentare l'accaduto. Il ragazzo, però, ha preferito non sbilanciarsi troppo.

Secondo il suo punto di vista, infatti, l'unica cosa che conta è la serenità di Pago. Il cantante è follemente innamorato di Serena, per tale ragione, farebbe di tutto pur di difenderla da ogni accusa. L'ospite in collegamento nel programma di Canale 5 ha detto che della questione sarebbe più opportuno disquisire in privato. Quando il fratello uscirà dalla casa, infatti, si potranno mettere a punto tutte le situazioni.

L'ospite non vuole commentare le offese della Enardu

Anche per quanto riguarda Serena Enardu, il ragazzo non ha voluto proferire troppe parole. La conduttrice gli ha chiesto se si augura che la concorrente venga eliminata dal televoto, ma Pedro è stato reticente. Quest'ultimo si è limitato a dire che si augura che accada la cosa che renderà più felice il suo consanguineo. Per il momento, quindi, non se l'è sentita di andare oltre con le dichiarazioni. La Panicucci, infine, ha fatto di nuovo presenti al suo ospite le dure parole pronunciate da Serena in puntata contro di lui. Anche in questo caso, però, Pedro ha preferito non commentare.