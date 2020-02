Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 promettono puntate ricche di emozioni. Tra intrecci amorosi e segreti pronti a venire alla luce, i telespettatori non avranno nemmeno un minuto per annoiarsi. Si scoprirà finalmente il motivo della tristezza di Angela. La giovane, che tanto si è legata a Riccardo Guarnieri, ha un figlio. La situazione però non è semplice, in quanto non è a conoscenza di dove si trovi il piccolo Matteo.

Adelaide deve far fronte alla convivenza con Umberto, certo non gradita ma inevitabile per restare nella villa dopo la disfatta economica del banchiere.

Tensione alta tra Luciano e Silvia, dopo la scoperta della reale paternità di Federico. I due stanno provando a non far trapelare le loro emozioni per non destabilizzare il figlio, ma non sempre è semplice soffocare i propri stati d'animo.

Al Paradiso delle Signore invece il clima è sereno. L'attività procede a gonfie vele, le novità non mancano e la nomea del grande magazzino si sta facendo sempre più importante.

Nella puntata in onda martedì 3 marzo, Marta inizierà a guardare con occhi diversi Achille Ravasi.

Siamo proprio sicuri che sia realmente interessato alla bella Adelaide o nasconde qualche lato oscuro? Di seguito, le anticipazioni della soap opera.

Il Paradiso delle Signore 4 nuove puntate: Angela è angosciata

Come può sentirsi una madre che non vede suo figlio da tantissimo tempo, senza sapere nemmeno dove si trovi? E' quello che sta passando Angela, nonostante abbia cercato di mostrare il suo lato più combattivo a Riccardo, standogli vicino in un momento difficile anche a costo di mettersi contro Adelaide.

La giovane però non riuscirà a tenere per sé il suo dolore e così rivelerà a Riccardo il suo triste segreto. Il Guarnieri la aiuterà a realizzare il suo più grande desiderio, quello di rivedere Matteo.

Nel frattempo, Adelaide e Umberto continueranno a vivere sotto lo stesso tetto, non senza tensioni. A peggiorare l'atmosfera saranno le intromissioni di Achille Ravasi, intenzionato a far capitolare la contessa.

Rocco è fermo nel suo obiettivo di conquistare il cuore di Marina e confiderà ad Armando di aver messo a punto un piano per far ingelosire la ragazza con l'aiuto di Irene. Sarà davvero una buona idea? Nel mentre, al Paradiso delle Signore Vittorio gestisce al meglio la nuova linea di cosmetici, che sembra aver avuto un grande successo, aumentando la clientela.

Il lato oscuro di Achille Ravasi

Nella puntata di martedì de Il Paradiso delle Signore, Gabriella e Cosimo si mostreranno sempre più vicini e complici, tanto da infastidire Salvatore. Il giovane, già deluso dopo quanto scoperto su Giuseppe, non si fiderà della fidanzata e del rapporto instaurato con il Bergamini.

Adelaide, forse per superare la delusione per il colpo basso di Umberto, accetterà di buon grado la vicinanza e la corte di Achille. Un invito da parte sua alla Villa farà andare su tutte le furie il Guarnieri. Tuttavia, Marta inizierà a guardare con occhi diversi il Ravasi. Non dimentichiamo che ha tra le mani il patrimonio delle Brancia e può farne quel che vuole. Se Adelaide gli darà tutta la sua fiducia, Marta non sarà dello stesso parere: e se Achille nascondesse un lato oscuro?

La lettera di Nicoletta

Una inaspettata lettera destabilizzerà Riccardo. Alla reception de Il Paradiso delle Signore arriveranno notizie di Nicoletta.

Sarà proprio Angela a consegnare la missiva al Guarnieri. Un gesto strano, visto che è innamorata di lui.

Il Guarnieri potrà così vedere le foto della piccola Margherita e si emozionerà non poco. Riccardo sarà colpito dal gesto di Angela e, nonostante abbia amato con tutto se stesso Nicoletta, capirà quanto la Barbieri sia degna di stima e fiducia... sta iniziando a provare qualcosa per lei? Non resta che attendere le prossime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 e vedere come proseguiranno le varie storyline.