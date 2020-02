Le anticipazioni della puntata di mercoledì 5 febbraio de Il Paradiso delle signore sono molto intriganti. In tale occasione diversi protagonisti della soap si troveranno a prendere delle interessanti decisioni. Innanzitutto, Vittorio Conti deciderà di aiutare Marcello e Salvatore nella gestione della Caffetteria, proponendogli una proposta imprenditoriale.

In seguito Riccardo proverà a riavvicinarsi a suo padre Umberto, sotto lo sguardo attento di Adelaide. Per quanto riguarda Agnese, invece, la donna incomincerà a essere troppo vicina ad Armando, durante una serata organizzata a casa dei Cattaneo.

Anticipazioni Paradiso delle signore: Salvatore e Marcello in difficoltà

La puntata del 5 febbraio del Paradiso delle signore sarà parecchio movimentata, stando a quello che raccontano le anticipazioni. Salvatore e Marcello si impegneranno moltissimo nel lavoro che stanno svolgendo in Caffetteria. Allo scopo di rendere più accogliente il loro locale hanno deciso d'investire nel noleggio di una televisione, in maniera tale da consentire ai clienti di guardare il Festival di Sanremo. La loro decisione, però, non darà gli esiti sperati, dal momento che saranno davvero pochi i clienti a trattenersi.

Vedendo, dunque, i due ragazzi in difficoltà, Vittorio Conti deciderà di aiutarli e di dargli qualche consiglio utile su come amministrare la loro attività: gli proporrà un'idea riguardante la serata in cui verrà trasmesso il Festival di Sanremo. Il direttore del grande magazzino, però, non perderà di vista gli obiettivi del suo negozio, pertanto concilierà i consigli per i due giovani con gli interessi del Paradiso.

Luciano, nel frattempo, inviterà sia Armando sia Agnese a casa sua per guardare insieme il Festival di Sanremo.

Armando e Agnese pericolosamente vicini a casa Cattaneo

Adelaide, invece, si deciderà ad affrontare suo nipote e il commendatore. La contessa si renderà conto del fatto che Riccardo stia facendo di tutto per riavvicinarsi a suo padre. Per tale motivo il giovane deciderà di dare luogo a un investimento inerente ad alcuni giacimenti di gas nell'Adriatico.

Questo gesto non sarà altro che un tentativo del giovane, per fare alcuni passi verso Umberto.

Armando, infine, deciderà di accettare la proposta dei Cattaneo e si recherà a casa loro per trascorrere una piacevole serata all'insegna della musica e della buona compagnia. A tale evento sarà presente anche Agnese. La donna si troverà molto a suo agio con Armando, al punto da avvicinarsi pericolosamente a lui. La situazione si surriscalderà e la sarta non penserà tanto a suo marito Giuseppe. Quest'ultimo è scomparso dalla circolazione e non si hanno più sue notizie da un bel po' di tempo.