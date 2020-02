Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Paradiso delle Signore, la TV Soap che ruota attorno ad un grande magazzino milanese. Le anticipazioni della puntata in programma il 6 febbraio 2020 su Rai Uno, rivelano che Roberta Pellegrino continuerà a provare una cocente gelosia nei confronti di Marcello Barbieri dopo averlo visto scambiarsi un bacio appassionato con Lorena Mascoli. Luciano Cattaneo, infatti, comincerà a sospettare dello strano comportamento di Silvia.

Il Paradiso delle Signore, puntata 6 febbraio: Marcello e Lorena sempre più vicini

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, in programma giovedì 6 febbraio 2020 su Rai Uno, rivelano che Marcello e Lorena diventeranno sempre più complici. Il Barbieri e la Mascoli, infatti, si daranno un bacio appassionato. Un'avvicinamento, che susciterà la gelosia di Roberta. Inoltre, tutti gli occhi saranno puntati su Armando e Agnese, che si sono pericolosamente avvicinati durante una cena dai coniugi Cattaneo.

Entrambi tenteranno di reprimere la reciproca sintonia, sebbene invano. Il Ferraris e la signora Amato, infatti, appariranno sempre più complici agli occhi di tutti. Nel frattempo, Salvatore e Marcello si recheranno al grande magazzino per porgere i loro ringraziamenti a Marta e Vittorio che li avevano tolti dai guai in molte circostanze.

Il comportamento di Silvia insospettisce Luciano

In particolare, la sorella di Riccardo ed il Conti faranno in modo che i clienti facoltosi del grande magazzino prendano un caffè ai tavoli della caffetteria di Salvatore e Marcello.

Silvia, invece, continuerà ad essere profondamente turbata dopo aver scoperto la vera paternità di suo figlio Federico. Un atteggiamento strano che insospettirà suo marito Luciano, mentre lei deciderà di recarsi in parrocchia per parlare con Don Severio.

Roberta vede un bacio tra il Barbieri e la Mascoli

La trama de Il Paradiso delle Signore, in onda il 6 febbraio 2020 sulla rete ammiraglia Rai, rivela che la Cattaneo troverà il coraggio di rivelare al prelato il segreto che rischia di distruggere per sempre l'armonia della sua famiglia.

Intanto, Roberta assisterà ad un bacio tra Marcello e la Mascoli. La Pellegrino, a questo punto, rimarrà spiazzata da questa visione, tanto che Federico, il suo ex fidanzato, non potrà fare a meno di notare il suo strano comportamento. In questo frangente, la Venere dimostrerà di non avere ancora le idee chiare, visto che il Barbieri non gli è indifferente, sebbene professi di amare il figlio di Luciano. Allo stesso tempo, Salvatore e il suo socio troveranno un modo per sdebitarsi con Vittorio, tanto da regalare a lui e alla moglie due biglietti per assistere alla serata del Festival di Sanremo in prima fila.