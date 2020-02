Il Paradiso delle Signore 4 è arrivato ad un'altra emozionante settimana, ricca di colpi di scena per i telespettatori. Nel corso delle puntate che andranno dal 17 al 21 febbraio, Luciano chiederà a Silvia di non svelare a Federico la verità sul suo padre, Umberto, ma il matrimonio dei Cattaneo sarà messo a dura prova. Intanto Cosimo proverà dei veri sentimenti per Gabriella, ma l'imprenditore avrà anche seri problemi sul lavoro. Marina e Rocco riceveranno una proposta da parte di Orlando Brivio per un nuovo fotoromanzo, ma Irene e Lorena si metteranno di traverso.

Infine, Salvatore tornerà dalla Germania con una certezza: Giuseppe Amato non è in carcere.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, settimana dal 17 al 21 febbraio: Luciano sfogherà la rabbia con Umberto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 della settimana dal 17 al 21 febbraio raccontano che a casa Cattaneo la situazione precipiterà. Luciano verrà a conoscere l'identità del vero padre di suo figlio Federico e chiederà alla moglie di tacere. Federico, ignaro di tutto, proporrà a Marta e Vittorio di riprendere il suo lavoro al grande magazzino.

Qualche giorno dopo, però, il ragazzo comincerà a capire che in casa l'aria non è la stessa di sempre e chiederà spiegazioni ai suoi genitori.

Per Luciano la situazione diventerà insostenibile, la sua rabbia crescerà con il passare dei giorni e quando per caso incontrerà Umberto, il vero padre di Federico, sbotterà. Il ragioniere davanti agli occhi di Clelia avrà una reazione esagerata nei confronti del commendatore al Paradiso.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4 al 21 febbraio: le trame settimanali dicono che Irene bacerà Rocco

Le trame de Il Paradiso delle Signore 4 fino al 17 febbraio rivelano che Rocco e Marina riceveranno la proposta di partecipare a un altro fotoromanzo. La bella novità, però, non piacerà né a Lorena e né a Irene che si alleeranno per mettere i bastoni tra le ruote ai due ragazzi. Mentre Lorena proverà a mettere in difficoltà il suo regista con una scenata, Irene bacerà Rocco mentre lo aiuterà a studiare.

Più tardi, la Cipriani suggerirà al ragazzo di baciare appassionatamente Marina sul set. Il giovane seguirà il consiglio, ma la Venere prenderà molto male la sua iniziativa, e Rocco avrà il cuore spezzato.

La fabbrica di Cosimo subirà delle gravi conseguenze a causa di uno sciopero delle operaie, ma Marta e Vittorio riusciranno ad avere un'idea per risolvere la situazione. L'imprenditore continuerà a corteggiare Gabriella, senza tenere conto del suo fidanzamento, perché, come confiderà a Riccardo, scoprirà di nutrire dei sentimenti per la ragazza. Salvatore sarà di ritorno dalla Germania dove appurerà che suo padre non si trova in carcere, ma nasconde un'altra terribile verità con cui gli Amato dovranno fare i conti.