Le avventure della serie televisiva Il Paradiso delle signore continuano a riservare numerosi colpi di scena e sorprese. Dagli spoiler relativi a ciò che succederà nella puntata in onda sulla rete ammiraglia Rai il 27 febbraio, si evince che Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) oltre ad essere ancora profondamente deluso dalla moglie Silvia (Marta Richeldi), assisterà ad una scena che non si sarebbe aspettato di vedere. Il ragioniere del Paradiso farà fatica a nascondere la propria gelosia, quando sorprenderà Clelia Calligaris (Enrica Pintore) in compagnia di Ennio Palazzi (Tommaso Basili).

Il nonno della piccola Margherita a gran sorpresa si metterà da parte, poiché spererà che la sua ex fiamma possa finalmente ritrovare la felicità perduta. Intanto Silvia, non riuscendo a fare pace con la sua coscienza a causa dei suoi errori passati, cercherà di farsi perdonare dal marito scrivendogli una missiva.

Il Cattaneo ancora deluso dalla moglie, Federico torna a lavorare al Paradiso

Nel 94° episodio della fiction in onda su Rai 1 giovedì 27 febbraio, non ci sarà ancora tranquillità a casa dei Cattaneo.

In particolare Silvia cercherà di smorzare la tensione che continuerà ad esserci tra lei e suo marito Luciano, da quando gli ha confidato che il vero padre di Federico è Umberto Guarnieri. Purtroppo la madre di Nicoletta non riuscirà a riconquistarsi la fiducia del ragioniere e l'uomo farà capire di non essere ancora disposto a mettere una pietra sopra, al segreto che la sua consorte gli ha tenuto nascosto per tutti questi anni.

Intanto Federico a differenza dei suoi genitori, avrà una grande soddisfazione dopo aver accettato la sua invalidità: l’ex fidanzato di Roberta tornerà a lavorare al Paradiso, con la speranza di poter essere di nuovo sereno come ai vecchi tempi.

Luciano vede Clelia ed Ennio complici, Silvia scrive una lettera al marito

Proprio quando Adelaide sarà pronta per abbandonare la villa Guarnieri, si verificherà un colpo di scena.

Riccardo si farà venire in mente una geniale idea per poter salvare l’immobile della sua famiglia. L’imbarazzo di Luciano, non appena vedrà Clelia e il ricco imprenditore Ennio complici sarà tangibile: nonostante ciò, il nonno della piccola Margherita sceglierà di non mettere il naso nella vita sentimentale della storica capo commessa.

Anche se sarà abbastanza fragile, Agnese si mostrerà disponibile nei confronti di Armando, che come sempre si comporterà come un vero signore rifiutando l’aiuto della sua coinquilina.

Silvia, sempre più in crisi e divorata dai sensi di colpa, scriverà una lettera al marito in cui riporterà tutti gli sbagli che ha commesso in passato, ma invece di consegnargliela direttamente la nasconderà all’interno della valigia del destinatario.