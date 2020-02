I protagonisti della fortunata serie tv Il Paradiso delle signore, continuano a mantenere vivo l’interesse del pubblico. Gli spoiler dell’episodio che verrà trasmesso su Rai Uno il 4 marzo, sempre a partire dalle ore 15:40 circa, svelano che l’attenzione dei fan sarà concentrata soprattutto su Angela Barbieri (Alessia Debandi). La giovane fanciulla, anche se sarà felice quando apprenderà dall’avvocato che il suo bambino gode di ottima salute come sperava, cadrà in preda alla disperazione totale.

La sorella di Marcello apprenderà di non poter riabbracciare suo figlio Matteo che le è stato strappato dalle braccia dopo essere nato, perché adesso ha una famiglia. Come al solito, Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) starà accanto alla venere in questo momento così difficile, facendole sentire tutto il suo affetto. Rocco Amato (Giancarlo Commare) invece continuerà a fare il possibile per arrivare al cuore della venere Marina Fiore (Ludovica Coscione), che dopo vari rifiuti si dirà disposta ad uscire con il suo spasimante.

Vittorio si prepara ad accogliere Ivan Balzano, Achille seduce Adelaide

Nel corso della 98esima puntata che occuperà la rete ammiraglia Rai mercoledì 4 marzo 2020, Vittorio prenderà in considerazione una proposta di Federico. Su consiglio del fratello di Nicoletta, il direttore Conti attenderà nel suo negozio l’arrivo di Ivan Balzano, il tenente della pattuglia acrobatica nazionale. Per accogliere l’ospite nel migliore dei modi, la capo commessa Clelia farà indossare alle veneri del paradiso il foulard che Gabriella ha realizzato ispirandosi alle neonate frecce tricolori.

Intanto Achille Ravasi mentre si troverà ancora alla villa Guarnieri, riuscirà a sedurre Adelaide facendole un prezioso regalo, sotto lo sguardo rassegnato di Umberto. Ebbene sì quest’ultimo darà l’impressione di non essere più intenzionato a fare nessun passo, per tornare al fianco della contessa di Sant’Erasmo.

Marina accetta di uscire con Rocco, Angela riceve una bruttissima notizia sul figlio

In seguito Rocco continuerà a portare avanti la sua difficile impresa di far innamorare Marina di lui, e questa volta sembrerà riuscire nel suo intento.

L’aspirante attrice infatti a gran sorpresa accetterà di andare al cinema con il giovane siciliano. Nel frattempo Angela, dopo aver fatto dei salti di gioia per aver appreso dal suo avvocato Lomonaco che suo figlio Matteo è stato rintracciato, riceverà una bruttissima notizia. L’ex cameriera del circolo verrà a sapere di non poter riabbracciare il suo bambino. La donna non appena saprà di non potersi ricongiungere con il piccolo poiché è stato adottato, si sfogherà immediatamente con Riccardo mettendolo al corrente delle ultime novità.