Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Paradiso delle Signore, la TV Soap seguita da milioni di telespettatori sui teleschermi italiani. Le anticipazioni della puntata in onda il 7 febbraio 2020 su Rai 1, rivelano che Agnese Amato sarà molto arrabbiata con Armando Ferraris, mentre Marta Guarnieri sospetterà di essere incinta, tanto da confessarlo a Vittorio Conti.

Il Paradiso delle Signore, puntata 7 febbraio 2020: Agnese delusa da Armando

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, in programma venerdì 7 febbraio 2020 su Rai 1, rivelano che il rapporto di Agnese e Armando (Pietro Genuardi) comincerà a scricchiolare.

La signora Amato, infatti, apparirà molto delusa dal capo-magazziniere, dopo che c'era stato un notevole riavvicinamento durante una cena in casa Cattaneo. In dettaglio, la madre di Salvatore si arrabbierà moltissimo con il Ferraris, quando scoprirà che era a conoscenza del contenuto di una missiva contenente novità su suo marito Giuseppe, da tempo emigrato in Germania. Per questo motivo, la collega di Gabriella (Ilaria Rossi) apparirà sempre più in ansia per la sorte del consorte, tanto da allontanarsi dal vicino di casa.

Marcello mette alla prova Roberta

Ma i colpi di scena non finiranno qui, in quanto si tornerà a parlare del triangolo amoroso formato dal fratello di Angela, Federico e Roberta. In dettaglio, Marcello studierà un piano per conquistare Roberta. Il Barbieri, infatti, cercherà di scoprire cosa prova la Pellegrino nei suoi confronti, consapevole che abbia assistito al bacio che si era scambiato con la diva dei fotoromanzi, Lorena.

Per fare ciò, dirà alla Venere di non essere interessato alla Mascoli per vedere le sue reazioni. L'ex fidanzata del Cattaneo, a questo punto, apparirà molto destabilizzata, sebbene sia terribilmente attratta da lui. Infatti, reagirà molto freddamente di fronte ad ogni tentativo di riavvicinamento da parte del socio di Salvatore.

Marta potrebbe essere incinta

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore in onda il 7 febbraio 2020 svelano che la cicogna potrebbe bussare alla porta dei coniugi Conti.

Marta, infatti, sospetterà di essere nuovamente incinta di un secondo bambino, tanto da organizzare una cena romantica per comunicare la bella notizia a Vittorio (Alessandro Tersigni). Durante la cena, il cognato di Riccardo scoprirà che potrebbe diventare di nuovo papà dopo aver provato la cocente delusione dell'aborto subito dalla sua dolce consorte. Un dolore che avevano superato entrambi, grazie all'affetto dei famigliari e di tutti gli impiegati del prestigioso magazzino di moda. In attesa di vedere questa puntata in tv, si ricorda che le puntate possono essere riviste in streaming su "Rai Play".