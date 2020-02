Il Paradiso delle signore appassiona sempre più i fedeli telespettatori che fanno il tifo soprattutto per due personaggi molto amati: si tratta di Clelia Calligaris e Luciano Cattaneo. I fan hanno coniato per loro il termine Cattegaris e sperano che prima o poi possano coronare il loro sogno d'amore e vivere una relazione all'insegna dell'amore puro e della felicità. Al momento, però, Luciano è alle prese con i problemi familiari derivati anche dalla terribile scoperta circa la reale paternità di Federico mentre la bella capo commessa sembra essere attratta da Ennio.

Di questo ed altro ancora ha parlato Giorgio Lupano, l'interprete del ragionier Cattaneo in un'intervista concessa a TvSerial.

Giorgio Lupano: 'Io non farei mai come Luciano'

Giorgio Lupano nell'intervista rilasciato a TvSerial ha parlato ampiamente del suo personaggio a Il Paradiso delle signore e della possibilità che possa esserci finalmente la storia d'amore con Clelia, ma anche spiegato di essere abbastanza diverso da lui nella vita reale. L'interprete del ragionier Cattaneo ha detto che il suo personaggio è un uomo dal forte senso del dovere ed è per questo motivo che dopo la partenza di Clelia, ha deciso di provare a mantenere saldo il suo matrimonio con Silvia basandolo sulla stima ed il rispetto visto che ormai l'amore non c'era più.

Ed è proprio per tale motivo che nonostante la Calligaris torni poi a Milano, lui si ostinerà a rimanere con la moglie per mantenere fede alle promesse che le aveva fatto.

Giorgio Lupano ha poi fatto un paragone tra lui ed il suo personaggio dicendo: ''Il senso del dovere è qualcosa di importante, ma io a differenza di Luciano non tornerei mai in una relazione in cui il sentimento non c'è più, ma proverei a realizzare i suoi sogni ed essere felice''.

Giorgio Lupano: 'Scoprire che Federico non è suo figlio è stato un duro colpo per Luciano'

Giorgio Lupano, ovvero il ragionier Cattaneo de Il Paradiso delle signore ha poi parlato della scoperta che ha sconvolto non poco il suo personaggio. Il tutto è avvenuto la sera di San Valentino quando, dopo essersi impegnato tanto per fare una sorpresa a sua moglie Silvia, scopre che Federico non è suo figlio e che quindi la consorte lo ha tradito all'inizio del suo matrimonio.

Il bravissimo attore ha spiegato che per Luciano è stato traumatico, in quanto si è visto crollare completamente il suo mondo e che si è sentito morire proprio perché la scoperta ha significato per lui la fine della vita che aveva creduto di vivere in quel momento.

Lupano si è poi riferito al legame con Federico con le seguenti parole: ''Il legame e l'affetto che Luciano nutre nei confronti di Federico non cambieranno anche se scoprire che non è suo figlio è stato un duro colpo per lui. Spesso si è chiesto se abbia fatto tutto ciò che era in suo potere per dare al ragazzo una vita dignitosa o se avesse vissuto meglio in un'altra famiglia''.

Giorgio Lupano: 'Luciano farà di tutto per non far scoprire la verità a Federico'

Giorgio Lupano nel corso dell'intervista sul set de Il Paradiso delle signore ha parlato molto della terribile scoperta fatta da Luciano Cattaneo e di come si comporterà d'ora in poi con Federico e con Silvia. L'interprete del ragionier Cattaneo ha spiegato che ora sarà molto difficile trovare un equilibrio con sua moglie, ma l'unica cosa certa è che la verità sulla paternità di Federico non dovrà per nessun motivo al mondo uscire dalle mura domestiche.

Luciano, infatti, farà di tutto per far si che il ragazzo non scopra mai la verità e ciò lo farà non solo per dargli un ulteriore dispiacere dopo ciò che gli è accaduto, ma anche per fare in modo che non si faccia una cattiva idea su sua madre.

Inoltre, Giorgio ha spiegato che la possibile relazione con Clelia è assolutamente slegata da ciò che sta accadendo al suo personaggio e che saranno gli autori a decidere se accontentare o meno i fan dei Cattegaris.

Infine ha parlato della coppia per cui fa il tifo ed a sorpresa ha rivelato che vorrebbe vedere insieme Nicoletta e Riccardo perché nonostante il ragazzo abbia dimostrato spesso di essere inaffidabile, ora sembra davvero cambiato.