Il Paradiso delle Signore 4 sta per giungere al termine di un'altra settimana ricca di emozioni. Per i personaggi del grande magazzino, la puntata di giovedì, 27 febbraio, vedrà dei momenti di confusione nei sentimenti dei protagonisti. Silvia, infatti, tenterà di riavvicinarsi a suo marito, ma lui non si sentirà ancora pronto a perdonarla. Inoltre, Luciano vedrà Clelia in compagnia di Ennio e ne sarà imbarazzato.

Riccardo avrà un'idea per salvare la villa di famiglia, mentre Armando si comporterà ancora una volta da vero signore con Agnese.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di giovedì, 27 febbraio, raccontano che nella famiglia Cattaneo ci saranno ancora momenti di tensione. Silvia tenterà di recuperare il suo rapporto con Luciano, cercando un approccio con lui, ma l'uomo non si sentirà ancora pronto a lasciarsi tutto alle spalle.

Il ragioniere non riuscirà a dimenticare che sua moglie gli ha nascosto una verità così importante come quella della paternità di Federico. Il ragazzo, intanto, ignaro di tutto, riuscirà a riprendere in mano la sua vita concentrandosi sul suo lavoro al Paradiso. Più tardi, Luciano incontrerà Clelia in compagnia di Ennio e la cosa non lo lascerà indifferente. Vedere il suo vecchio amore con un altro uomo creerà molto imbarazzo al ragioniere che, comunque, cercherà di nascondere i suoi sentimenti: Luciano sarà deciso ad accettare la nuova situazione, affinché la vita della Calligaris vada avanti.

Nella puntata di giovedì 27 febbraio, Riccardo avrà un'idea per evitare la vendita di villa Guarnieri

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore del 27 febbraio rivelano che, nella puntata di giovedì, Silvia insisterà sul voler ricucire il suo matrimonio con Luciano e deciderà di scrivergli. Tutti i pensieri e i sensi di colpa che tormentano la donna finiranno ancora una volta su carta e Silvia si lascerà andare a cuore aperto in una lettera che nasconderà nella ventiquattrore di Luciano.

Nel frattempo, Adelaide si preparerà a lasciare la villa di famiglia, ma, proprio quando la vendita dell'immobile sembrerà l'unica strada da percorrere, Riccardo avrà un'idea geniale per salvare il bene di famiglia.

Agnese, intanto, dopo lo sconforto a causa del tradimento di suo marito in Germania, assumerà un comportamento insolito. La donna, infatti, si mostrerà improvvisamente disponibile nei confronti di Armando, ma il capomagazziniere, ancora una volta, si comporterà da vero signore decidendo di non approfittare del momento di debolezza della signora Amato.