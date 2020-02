Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Paradiso delle Signore, la TV Soap che sta conquistando sempre più telespettatori in Italia. Gli spoiler delle puntate in onda dal 10 al 14 febbraio su Rai 1 rivelano che Luciano Cattaneo scoprirà, da una confessione di Silvia, che Federico non è in realtà suo figlio biologico. Rocco Amato, invece, deciderà di avvicinarsi a Marina mentre Salvatore partirà per la Germania.

Il Paradiso delle Signore, puntate 10-14 febbraio: Federico inizia a reagire

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore riguardanti le puntate in onda dal 10 al 14 febbraio su Rai 1 rivelano che Vittorio e Marta penseranno ad una festa per celebrare San Valentino al grande magazzino milanese.

Intanto, Federico mostrerà segni di ripresa dopo il fallimento dell'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto alla spina dorsale e i coniugi Conti lo inviteranno a collaborare con la loro attività. A tal proposito, Roberta apparirà molto felice per la decisione del Cattaneo. Inoltre, il marito della Guarnieri lo inviterà a far parte della giuria, di cui farà parte anche Adelaide.

Silvia accusa dei sensi di colpa

La Contessa di Sant'Erasmo rimarrà favorevolmente colpita dalle capacità del giovane, tanto da complimentarsi con Silvia e Luciano.

Per questo motivo, la prima comincerà ad accusare dei sensi di colpa sempre più evidenti dopo aver scoperto che Federico non è figlio biologico del ragioniere. Una scoperta che stravolgerà la sua esistenza, tanto che il coniuge non potrà fare a meno di notare il suo cambiamento di atteggiamento. Di conseguenza, Luciano organizzerà una romantica cena in occasione di San Valentino con la speranza di risollevare il morale alla sua sposa.

Peccato che tutto questo non abbia il risultato sperato.

Luciano scopre che la verità su suo figlio

Le trame de Il Paradiso delle Signore in onda fino al 14 febbraio 2020 sulla rete ammiraglia rivelano che Silvia, schiacciata dai rimorsi di coscienza, deciderà di scrivere una lettera a suo marito per metterlo al corrente del suo segreto. Luciano, a questo punto, scoprirà che Federico non è suo figlio perché frutto di un tradimento.

Intanto, al grande magazzino giungerà Ennio, un vecchio amico di Vittorio. Qui, il Palazzi instaurerà subito un'evidente sintonia con Clelia, sebbene quest'ultima voglia andarci con i piedi di piombo. A tal proposito, il corteggiamento di Ennio nei confronti della Calligaris susciterà le attenzioni del ragioniere, sebbene faccia finta di niente.

Rocco si avvicina a Marina, Salvatore parte per la Germania

Allo stesso tempo Rocco comincerà a fare delle avance a Marina, peccato però che Irene metta i bastoni tra le ruote all'Amato e la Venere. Per questo motivo il nipote di Agnese trascorrerà una cena a lume di candela con Irene, dopo essere rimasto deluso dalla sua Venere preferita.

Intanto, la madre di Tina vivrà attimi di panico quando scoprirà che suo marito Giuseppe è in carcere. Una notizia che manderà in fibrillazione tutti i componenti della famiglia siciliana. Di conseguenza, Salvatore deciderà di partire per la Germania per sincerarsi della condizioni del padre, mentre sua madre prenderà le distanze da Armando. La collega di Gabriella, infatti, si convincerà che Dio l'abbia punita per essere stata pericolosamente vicina al capo-magazziniere. Infine, la Rossi approfitterà dell'assenza di Salvatore per fingersi la fidanzata di Cosimo e fare felice Delfina, la madre malata di Alzheimer dell'imprenditore.