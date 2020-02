il paradiso delle signore farà sognare ancora i fedeli telespettatori con le sue storie ricche di colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate dal 17 al 21 febbraio rivelano che Irene, con la scusa di aiutare Rocco a studiare le scene del fotoromanzo per il quale è stato scelto, lo bacerà. Nel frattempo, Luciano scoprirà che il vero padre di Federico è Umberto Guarnieri e quando se lo ritroverà di fronte al Paradiso scoppierà in un'eccesso di rabbia, mentre Cosimo confesserà a Riccardo di essersi innamorato di Gabriella.

Infine, Salvatore torna dalla Germania con una notizia sconvolgente riguardante il padre.

Il Paradiso delle signore, Luciano scopre che Umberto è il padre di Federico

Le anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 febbraio rivelano che Luciano, dopo aver scoperto di non essere il padre di Federico, lascerà casa per un paio di giorni. Poco dopo verrà a sapere anche l'identità del vero padre di colui che ha sempre creduto suo figlio: si tratta di Umberto Guarnieri. L'uomo, però, una volta tornato a casa, obbligherà la moglie a non dire nulla a Federico per evitargli una nuova sofferenza.

Nel frattempo Vittorio, in partenza per l'Expo '61, lascia il Paradiso nelle mani di Marta e comunica alle Veneri che, da quel momento, sarà lei la loro referente. Poco dopo Cosimo, nonostante sia a conoscenza del fatto che Gabriella è fidanzata con Salvatore e che lei le ha chiesto mille volte di smetterla di corteggiarla, continuerà a frequentarla. Inoltre l'uomo confesserà a Riccardo di essersi innamorato di lei.

Nel frattempo il regista Brivio, soddisfatto per il fotoromanzo girato al Paradiso, proporrà a Rocco e Marina di essere i protagonisti del suo nuovo fotoromanzo. Più tardi, Federico esprimerà il desiderio di tornare a lavorare al magazzino e così chiederà a Luciano di fissargli un incontro con Marta. Nel frattempo, Marina accetterà la proposta di Brivio scatenando la gelosia di Lorena, la quale troverà un'alleata in Irene.

Quest'ultima, infatti, vuole conquistare Rocco e per farlo cercherà di mettere in cattiva luce Marina facendo sì che Lorena chieda al regista di affidarle il ruolo che ha dato alla Venere.

Il Paradiso delle signore, Irene bacia Rocco

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, vedremo Cosimo alle prese con un problema nella sua azienda, con il rischio di mettere in pericolo la produzione dei vestiti a firma di Gabriella. Le operaie sono in sciopero e la realizzazione degli abiti potrebbe fermarsi. Nel frattempo, Luciano sarà sempre più arrabbiato ed il suo matrimonio con Silvia sta diventano un vero e proprio incubo.

Poco dopo, la notizia dello sciopero della fabbrica Palmieri si diffonderà e nell'Atelier tutte si agiteranno, in quanto il problema generatosi nell'azienda di Cosimo potrebbe mandare in fumo ore ed ore di lavoro. Intanto, Ennio continuerà a fare la corte a Clelia e la inviterà ad andare al cinema con lui. La Calligaris accetterà a patto che possa portare anche il piccolo Carlo. Più tardi, Rocco convincerà Orlando Brivio a dare una parte sia a Marina sia ad Irene. La Cipriani assisterà ad un riavvicinamento tra l'Amato e Marina e la lentezza è l'unica cosa a suo favore visto che la chimica tra i due è innegabile.

Irene, però, non vorrà arrendersi e deciderà di passare al contrattacco e con la scusa di aiutarlo a studiare le scene, lo bacerà. Nel frattempo, Marta farà di tutto per risolvere la critica situazione del Paradiso. La donna, poco dopo, si confronterà con Vittorio ed insieme avranno un'idea visionaria per risolvere l'emergenza sciopero.

Luciano sbotta contro Umberto

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 febbraio rivelano che Luciano incontrerà Umberto Guarnieri al magazzino e, preso dalla crescente rabbia per ciò che ha scoperto, non riuscirà a trattenersi e lo aggredirà. Il tutto avverrà sotto lo sguardo esterrefatto di Clelia, la quale non riuscirà a dire nemmeno una parola.

Nel frattempo, in caffetteria verrà allestito il set per il fotoromanzo mentre Rocco, fidandosi di Irene, darà un bacio appassionato a Marina, la quale non la prenderà affatto bene, proprio come aveva previsto la Cipriani. Poco dopo, sembrerà esserci finalmente una speranza di risolvere il problema sciopero dell'azienda di Bergamini. Intanto, Silvia e Luciano saranno sempre più in crisi e la tensione tra loro sarà così palpabile che persino Federico si renderà conto che ci sia qualcosa di grave che gli stanno nascondendo. L'uomo, allora, chiederà loro spiegazioni. Più tardi, Ennio inviterà Clelia ad una cena e lei accetterà con piacere mentre Rocco soffrirà molto a causa di Marina.

Nel frattempo, Agnese e Gabriella condivideranno le preoccupazioni per l'assenza di notizie da parte di Salvatore e per la critica situazione del Paradiso riguardante l'Atelier. Più tardi, Marta riuscirà a risolvere la situazione e lo sciopero rientrerà. Intanto, Salvatore rientrerà a Milano con una notizia sconvolgente riguardante il padre che, a quanto pare, non si trova affatto in prigione come era stato detto loro. Quale sarà la sconvolgente verità? Non ci resta che aspettare i prossimi episodi de Il Paradiso delle signore.