Il Paradiso delle Signore 4 è pronto ad iniziare una nuova, entusiasmante settimana, ricca di emozioni e colpi di scena. Nelle trame delle puntate dal 2 al 6 marzo, Clelia confesserà a Luciano di essere a conoscenza del suo problema familiare. Nel frattempo, Salvatore sarà ancora una volta preso dalla gelosia nei confronti di Gabriella che lavora a stretto contatto con Cosimo. Al Paradiso arriverà una lettera di Nicoletta e sarà proprio Angela a mostrare le foto della piccola Margherita a Riccardo.

Più tardi la ragazza, grazie a Riccardo riuscirà a realizzare il sogno di incontrare suo figlio, ma potrà riabbracciarlo soltanto per l'ultima volta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore al 6 marzo: Riccardo leggerà la lettera di Nicoletta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, raccontano che la settimana dal 2 al 6 marzo sarà molto emozionante per Angela. La ragazza, infatti, verrà convocata dal suo avvocato per il ritrovamento del figlio. Si saprà che il bambino è in buone condizioni di salute.

Riccardo sarà pronto a stare vicino ad Angela che troverà in lui conforto e comprensione. Più tardi, Angela confiderà la sua situazione anche alle sue amiche, fino a quel momento ignare che la loro compagna avesse un figlio.

Nel frattempo, anche Riccardo vivrà un momento molto importante per la sua vita: al Paradiso arriverà una lettera di Nicoletta e sarà proprio Angela a mostrargli le foto della piccola Margherita.

Angela riabbraccia suo figlio

Le trame de Il Paradiso delle Signore 4 dal 2 al 6 marzo rivelano che il giovane Guarnieri si impegnerà per realizzare il sogno di Angela e ci riuscirà: la Barbieri riabbraccerà suo figlio, il piccolo Matteo, ma purtroppo potrà succedere solo una volta. Presa dal dolore dell'addio, Angela commetterà un gesto estremo che non avrà possibilità di ritorno.

Nel frattempo Salvatore sarà sempre più infastidito dalla presenza di Cosimo nella vita di Gabriella, mentre Rocco sarà deciso a conquistare Marina.

Il giovane magazziniere sarà sincero fino in fondo con la Venere e le confiderà di aver messo in atto un piano con Irene per farla ingelosire. Clelia non riuscirà a tenere dentro di sé tutto ciò che ha scoperto sul conto della famiglia Cattaneo e deciderà di parlare con Luciano e dirgli tutto. Il ragioniere e sua moglie sceglieranno di portare avanti il matrimonio fingendo serenità per non traumatizzare ulteriormente Federico. Il giovane Cattaneo, intanto, ritroverà una sua dimensione al Paradiso dove lavorerà con entusiasmo.

Infine, Achille, nonostante non abbia la fiducia di Marta, riuscirà a sedurre Adelaide sotto lo sguardo impotente di Umberto.

Quest'ultimo, però, non si darà per vinto e troverà nell'investimento del gas un nuovo modo per ripartire.