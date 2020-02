Gli appuntamenti con la fortunata serie televisiva italiana Il Paradiso delle signore, continuano ad essere abbastanza piacevoli. Le anticipazioni dell’episodio che il pubblico avrà la possibilità di seguire sulla rete ammiraglia Rai il 18 febbraio 2020, raccontano che non mancheranno di certo dei nuovi colpi di scena. Federico Cattaneo (Alessadro Fella) esprimerà il desiderio di tornare a mettersi in gioco al magazzino più grande del capoluogo lombardo dopo aver fatto parte del concorso di San Valentino.

Purtroppo, il matrimonio dei genitori del giovane ragazzo si trasformerà in un vero e proprio incubo. Nello specifico, la rabbia di Luciano (Giorgio Lupano) verso la moglie Silvia (Marta Richeldi), crescerà a dismisura. A quanto pare, il ragioniere del Paradiso non riuscirà proprio a perdonare alla donna che ha sposato di non essere stata sincera con lui dall’inizio.

Federico vuole tornare a lavorare al Paradiso, Lorena gelosa di Marina

Nell’ottantasettesima puntata della popolare e appassionante soap opera che verrà trasmessa su Rai Uno martedì 18 febbraio 2020, mentre le Veneri saranno pronte per iniziare una nuova giornata di lavoro al Paradiso, Federico sorprenderà i suoi genitori.

Il giovane Cattaneo comunicherà ai propri familiari di voler tornare a prestare servizio nel magazzino più lussuoso di Milano. A questo punto, l’ex fidanzato di Gabriella chiederà al padre Luciano di aiutarlo ad organizzare un appuntamento con Marta. Intanto Marina, dopo aver riflettuto a lungo, accetterà la proposta dell’editore Orlando Brivio che desidererà vederla nel prossimo fotoromanzo con un ruolo da protagonista principale.

La grande novità scatenerà la gelosia di Lorena che non riuscirà a stare tranquilla quando verrà a conoscenza del successo che sta ottenendo la Fiore.

Le dipendenti della fabbrica di Cosimo scioperano, Luciano inizia ad odiare la moglie Silvia

A questo punto, Irene porterà la Mascoli dalla sua parte con l’obiettivo di riuscire a fare breccia del cuore di Rocco, ma soprattutto vorrà mettere fuori gioco l’aspirante attrice Marina una volta per tutte.

A causa dei consigli della Cipriani, la diva non ci penserà due volte a fare una scenata di gelosia al regista Orlando Brivio per aver scelto la Fiore e non lei. Successivamente, ci sarà un grosso problema nella fabbrica di Cosimo, poiché la produzione dei capi della collezione firmata Paradiso rischierà di essere interrotta per colpa di uno sciopero delle dipendenti. Per finire, il ragioniere Cattaneo sempre più furioso e amareggiato per aver appreso soltanto adesso di non essere il vero padre di Federico, metterà in crisi il suo rapporto con la moglie Silvia iniziando ad odiarla.