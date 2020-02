Il Paradiso delle Signore 4 procede con gli appuntamenti quotidiani che raccontano le vicende del più grande magazzino della Milano degli anni '60. In questo periodo, Silvia è molto angosciata perché si porta dentro il gravoso segreto sulla paternità di suo figlio Federico. Nella puntata di mercoledì, 12 febbraio, Clelia conoscerà Ennio, un amico di Vittorio Conti che resterà colpito dalla donna al primo sguardo. Agnese, dopo la partenza di Salvatore, si scuserà con Armando per la durezza con cui lo ha trattato.

Infine, Silvia, continuerà ad essere oppressa dal senso di colpa, soprattutto quando con suo marito incontrerà Adelaide al Paradiso.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, mercoledì 12 febbraio: Agnese chiederà scusa ad Armando

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di mercoledì 12 febbraio, raccontano che Clelia Calligaris incontrerà Ennio, un vecchio conoscente di Vittorio: l'uomo resterà subito affascinato dalla capocommessa e questo sarà evidente. Nel frattempo, la signora Agnese ripenserà ai suoi comportamenti dei giorni passati nei confronti di Armando.

La donna, dopo la partenza di Salvatore per la Germania, si renderà conto di essere stata troppo dura con il signor Ferraris e gli chiederà scusa per averlo tenuto così lontano in un momento difficile della sua vita.

Marta e Riccardo, intanto, continueranno ad occuparsi della zia Adelaide, tentando di ammorbidire la sua freddezza dalla quale sembrerà non volersi separare.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata del 12 febbraio: Ennio incontrerà Clelia e ne sarà colpito

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 12 febbraio rivelano che nella puntata di mercoledì, la Contessa sarà coinvolta dai suoi nipoti nel progetto che Vittorio ha pensato per il giorno di San Valentino. La donna, infatti, presiederà la giuria per il concorso del grande magazzino e qui avrà occasione di stare a contatto con Federico Cattaneo.

Luciano e Silvia si troveranno insieme al Paradiso quando incontreranno casualmente Adelaide. In questa occasione, la Contessa D'Erasmo si complimenterà con i coniugi Cattaneo per il livello d'istruzione del loro figlio e risveglierà in Silvia il malessere. La donna, infatti, sarà assalita dai sensi di colpa per aver nascosto a Luciano che Federico non è suo figlio. Dopo aver ricevuto i risultati del gruppo sanguigno del ragazzo, incompatibile con quello del marito, Silvia avrà la certezza che suo figlio è dell'amante che ha avuto in passato. La signora Cattaneo comincerà a pensare alla sua situazione familiare e il segreto che si porta dentro le peserà sempre di più.