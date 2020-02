A Il Paradiso delle Signore tutto è pronto per una nuova settimana ricca di emozioni. Protagonista della puntata di lunedì 10 febbraio sarà la novità del fotoromanzo del grande magazzino che finalmente sarà pronto. Inoltre, Adelaide e Umberto saranno ai ferri corti ed Achille Ravasi rincarerà la dose portando la situazione a suo favore. A casa Amato, invece, crescerà la preoccupazione per Giuseppe e Salvatore deciderà di verificare di persona la sorte di suo padre, recandosi in Germania. Agnese, in questo momento di grande angoscia, rifiuterà l'aiuto del suo amico Armando.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, lunedì 10 febbraio: arriverà il fotoromanzo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di lunedì, 10 febbraio, raccontano che al grande magazzino ci sarà molta attesa per la prima copia del fotoromanzo girato con i capi della collezione. Marta e Vittorio aspetteranno l'arrivo dell'editore Orlando Brivio per la consegna de "Il Paradiso delle Signore". Nel frattempo le Veneri fantasticheranno sull'imminente giornata di San Valentino e Vittorio avrà un'idea in proposito: il dottor Conti organizzerà un concorso per il 14 febbraio.

A casa Guarnieri la serenità sarà ancora un traguardo lontano. La Contessa Adelaide non avrà nessuna intenzione di dare ascolto a Marta e Riccardo che premeranno per risolvere la situazione con Umberto. I due ragazzi vorrebbero che la zia si riappacificasse con il commendatore, ma la contessa preferirà farsi influenzare dalla vicinanza di Achille Ravasi che remerà contro Umberto.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 10 febbraio: Salvatore lascerà Milano

La trama de Il Paradiso delle Signore 4 del 10 febbraio rivela che nella puntata di lunedì ci sarà molta apprensione a casa Amato. Dopo la sparizione di Giuseppe, infatti, i suoi familiari hanno ricevuto finalmente una notizia su di lui. Il marito di Agnese, secondo quanto hanno potuto apprendere, sarebbe ancora vivo e si troverebbe in carcere: questo spiegherebbe l'assenza dell'uomo ed i mancati contatti con sua moglie.

Gli Amato saranno sconvolti, ma Salvatore deciderà di verificare personalmente la veridicità della notizia ricevuta. Il giovane sceglierà quindi di partire per la Germania e conoscere una volta per tutte la verità con i suoi occhi. Agnese sarà molto preoccupata per la situazione della sua famiglia, ma la sua apprensione questa volta non la condividerà con nessuno. La donna, infatti, deciderà di tenere lontano il suo amico Armando dai suoi fatti personali e rifiuterà l'aiuto del capomagazziniere con cui fino a pochi giorni fa era vicinissima.